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Ceren Hindistan ve Mustafa Sandal sevgili mi? Ceren Hindistan kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 02:55 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile aşk yaşadığı iddia edilen Ceren Hindistan kimdir? Oyuncu ve manken Ceren Hindistan, Mustafa Sandal ile aşk yaşadığı iddialarına ilginç cevaplar verdi. Mustafa Sandal ile sosyal medyada tanıştıktan sonra arkadaş olduklarını açıklayan Ceren Hindistan hakkında merak edilenler. Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu? Mustafa Sandal ve Ceren Hindistan sevgili mi? İşte Ceren Hindistan'ın Mustafa Sandal ile aşk açıklaması ve biyografisi...

Ceren Hindistan ve Mustafa Sandal sevgili mi? Ceren Hindistan kimdir?

Ceren Hindistan, Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal hakkında çıkan aşk iddialarına ilk defa cevap verdi. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Ceren Hindistan, Mustafa Sandal ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını açıkladı. Ceren Hindistan, 'Mustafa benim için değerli bir insan. Şu anda sadece arkadaşız. Mustafa Sandal'a aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Sonunda ne olur bilmiyoruz, belki olur belki olmaz. Mustafa'yla sosyal medya üzerinden tanıştık ve konuşmaya başladık' dedi.

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SEVGİLİ Mİ OLDULAR?

  1. Sayfa programında konuşan Ceren Hindistan "Mustafa, Emina'ya karşı hala bir şey hissedebilir. 10 sene birlikte aynı yastığa baş koymuşlar, çocukları var. Bu beni rahatsız etmez. Herkes nerede duracağını bilirse bir sorun olmaz.Tanıyoruz birbirimizi. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor. Birbirimizi tanıyoruz. Emina, Mustafa için özel bir insan. Aşkla evlendiği bir insan, onu unutması kolay değil tabii ki. Ben onun yanında hep bir arkadaş, bir dost olarak dururum. İleride ne olacağını zamanla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?
Oyuncu ve manken Ceren Hindistan, 27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Kars, Sarıkamışlı olan Ceren Hindistan, Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

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2007 yılında ''Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılıp son 10 finalistten biri oldu. Yarışma sonrası yönetmen Abdullah Oğuz'un teklifi ile kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul'a yerleşti ve aldığı eğitimler ardından dizi filmlerde oynamaya başladı.

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CEREN HİNDİSTAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2012 yılında senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, "Babalar Ve Evlatlar" dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandıran Ceren Hindistan, 2013 yılının en çok konuşulan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi ''Ahsen Hatun'' karakterine hayat verdi. 2013 yılında sadece 4 bölüm devam eden ve finalsiz biten "Firuze" adlı dizide yer aldı.

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2014 yılında senaristliğini Mahinur Ergun'un yaptığı "Aşktan Kaçılmaz" adlı dizi de oynayan Ceren Hindistan, en büyük çıkışını 2008 yapımı ''Baba Ocağı'' dizisiyle yaptı. Burak Özçivit, Selim Gülgören ve Engin Şenkan gibi isimlerle başrolü paylaşan güzel oyuncu, ''İsmet'' karakteriyle adından söz ettirdi. Uzun süredir ekran projelerinden uzak olan Ceren Hindistan 2016 yılının başında Antalyalı iş adamı Ümit Aslan ile evlendi ve bu evlilikten Arya Rima Aslan isimli bir kız çocuğu oldu. Ancak çift bir süre sonra anlaşamadı ve ayrıldı.

Filmografisi
Senin Uğruna
Fedai
Baba Ocağı
Ah Kalbim
Sakarya Fırat
Babalar ve Evlatlar
Muhteşem Yüzyıl
Firuze
Aşktan Kaçılmaz

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