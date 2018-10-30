Ceren Hindistan ve Mustafa Sandal sevgili mi? Ceren Hindistan kimdir?

2007 yılında ''Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılıp son 10 finalistten biri oldu. Yarışma sonrası yönetmen Abdullah Oğuz'un teklifi ile kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul'a yerleşti ve aldığı eğitimler ardından dizi filmlerde oynamaya başladı.

Ceren Hindistan, Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal hakkında çıkan aşk iddialarına ilk defa cevap verdi. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Ceren Hindistan, Mustafa Sandal ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını açıkladı. Ceren Hindistan, 'Mustafa benim için değerli bir insan. Şu anda sadece arkadaşız. Mustafa Sandal'a aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Sonunda ne olur bilmiyoruz, belki olur belki olmaz. Mustafa'yla sosyal medya üzerinden tanıştık ve konuşmaya başladık' dedi.

CEREN HİNDİSTAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2012 yılında senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, "Babalar Ve Evlatlar" dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandıran Ceren Hindistan, 2013 yılının en çok konuşulan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi ''Ahsen Hatun'' karakterine hayat verdi. 2013 yılında sadece 4 bölüm devam eden ve finalsiz biten "Firuze" adlı dizide yer aldı.

2014 yılında senaristliğini Mahinur Ergun'un yaptığı "Aşktan Kaçılmaz" adlı dizi de oynayan Ceren Hindistan, en büyük çıkışını 2008 yapımı ''Baba Ocağı'' dizisiyle yaptı. Burak Özçivit, Selim Gülgören ve Engin Şenkan gibi isimlerle başrolü paylaşan güzel oyuncu, ''İsmet'' karakteriyle adından söz ettirdi. Uzun süredir ekran projelerinden uzak olan Ceren Hindistan 2016 yılının başında Antalyalı iş adamı Ümit Aslan ile evlendi ve bu evlilikten Arya Rima Aslan isimli bir kız çocuğu oldu. Ancak çift bir süre sonra anlaşamadı ve ayrıldı.

Filmografisi

Senin Uğruna

Fedai

Baba Ocağı

Ah Kalbim

Sakarya Fırat

Babalar ve Evlatlar

Muhteşem Yüzyıl

Firuze

Aşktan Kaçılmaz

