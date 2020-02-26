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Çerkes Fed, ’Çerkes Soykırımının tanınması’ talebiyle TBBM’ye başvurdu

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.02.2020 15:30 | Son Güncelleme

Çerkes Dernekleri Federasyonu(Çerkes Fed) Yönetim Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u makamında ziyaret ederek, Çerkes Soykırımı’nın TBMM’nce tanınması için kendisine bir dilekçe ve dosya verdi.Çerkes Fed Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 11 kişilik heyet TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u Meclis’teki makamında ziyaret ederek, Çerkeslerin bir buçuk asrı aşkın bir süre önce uğradıkları büyük soykırım ve sürgünün açtığı yaraların hala sızladığını söyleyerek, ulusal ve uluslararası kurumlardan kendilerine uzatılacak bir adalet elinin hasretini çektiklerini belirtti.Ak Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Çerkes Fed Genel Başkanı Nusret Baş, Çerkeslerin uğradıkları soykırım sonrası sağ kalanların büyük çoğunluğunun vatanlarından sürüldüğünü, bunun da Çerkes halkını bir sorunlar yumağı içine attığını, bunun sonucu Çerkes toplumunun bugün artık yok olmama mücadelesi verir hale geldiğini belirtti.

Çerkes Fed, ’Çerkes Soykırımının tanınması’ talebiyle TBBM’ye başvurdu

Çerkes Dernekleri Federasyonu(Çerkes Fed) Yönetim Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u makamında ziyaret ederek, Çerkes Soykırımı’nın TBMM’nce tanınması için kendisine bir dilekçe ve dosya verdi.
Çerkes Fed Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 11 kişilik heyet TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u Meclis’teki makamında ziyaret ederek, Çerkeslerin bir buçuk asrı aşkın bir süre önce uğradıkları büyük soykırım ve sürgünün açtığı yaraların hala sızladığını söyleyerek, ulusal ve uluslararası kurumlardan kendilerine uzatılacak bir adalet elinin hasretini çektiklerini belirtti.
Ak Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Çerkes Fed Genel Başkanı Nusret Baş, Çerkeslerin uğradıkları soykırım sonrası sağ kalanların büyük çoğunluğunun vatanlarından sürüldüğünü, bunun da Çerkes halkını bir sorunlar yumağı içine attığını, bunun sonucu Çerkes toplumunun bugün artık yok olmama mücadelesi verir hale geldiğini belirtti. Çerkes kurumlarının bu problemlere çözüm üretmeye çalıştığını belirten Nusret Baş, Çerkes Soykırımının ulusal ve uluslararası yapılar tarafından tanınmasının, bu problemin müteselsil sorumlusu olan Rusya devletini çözüme yönelik adımlar atmaya zorlayacağını düşündüklerini söyledi. Bu bağlamda, geçtiğimiz yıllarda Kafkasya’daki o dönemin bazı özerk devlet yönetim parlamentolarının Çerkes soykırımını kabul ettiğini, sonraki yıllarda sorunlarına sahip çıkan bir kısım Çerkesin bazı dünya devletlerinin parlamentolarına müracaatlarda bulunduğunu ve bunlardan Gürcistan Cumhuriyeti Parlamentosu’nun da Çerkes Soykırım ve Sürgünü’nü tanıyan bir kararı kabul ettiğini hatırlatarak, TBMM’nin de böyle bir kararı kabul etmesi halinde kendilerine büyük bir moral ve güç vermiş olacağını söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Çerkeslerin acılarını bildiklerini ve paylaştıklarını söyleyerek, dünya parlamentolarında bu tür konularla ilgili alınan kararlara yönelik değerlendirmelerini aktardı. Çerkes Fed’in bu müracaatını kayda aldıracağını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na havale edeceğini söyleyen Şentop, ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildirerek heyete teşekkür etti.

Çerkes Fed, ’Çerkes Soykırımının tanınması’ talebiyle TBBM’ye başvurdu

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