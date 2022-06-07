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Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı

07.06.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sonrası Ulusu Çayı'nın bir bölümü taştı.

Ulusu Mahallesi'nde bulunan bazı ev ve ahırları su bastı.

Çerkeş Belediyesi ekiplerince, taşkın yaşanan bölgelerde su tahliye edilmeye çalışılıyor.

AFAD, Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, bölgede incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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