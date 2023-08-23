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Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendi

23.08.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasında sıkça trafik kazası yaşanması nedeniyle "duble yol" talebiyle basın açıklaması yapıldı.

Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendi

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve Ankara Çerkeş Dernekler Federasyonu tarafından Karga köyü mevkisinde yapılan basın açıklamasında, yolda yaşanan trafik kazalarına işaret edildi.

Belediye Başkanı Sopacı, genişliği 6-7 metre olan Çerkeş-Kızılcahaman kara yolunun dar bir yol olduğunu belirtti.

Sopacı, "Bu yol sadece Çerkeş'i Kızılcahamam'a, Ankara'ya bağlayan bir yol değil. Şu an özellikle batıdan gelen tüm araçlar daha önce Çankırı Akyurt yolunu kullanıyorlardı ancak Temelli'den Kahramankazan'a yapılan otobanla beraber batıdan gelen tüm araçlar 66 kilometre kısalttığı için bu yolu, Çerkeş yolunu kullanarak Kastamonu, Sinop yönüne gidiyorlar. Ayrıca Karabük yönüne giden tırlar ve araçlar da bu yolu kullanıyorlar. O yüzden özellikle yaz mevsiminde çok yoğun oluyor, trafikte ciddi tehlikelere sebebiyet veriyor." dedi.

Yolun düzenlenmesiyle alakalı gerekli başvuruları yaptıklarını dile getiren Sopacı, bölgede çalışmaların tek şeritli yol üzerinde yapıldığını kaydetti.

Ankara Çerkeş Dernekler Federasyonu Başkanı Niyazi İncesu da bölgede son bir hafta içinde yaşanan kazalarda yaralıların hastanede yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Yolun Ankara ve civarındaki illeri Karadeniz'e bağladığını, yoğunluğunun her geçen gün arttığını dile getiren İncesu, "Özellikle ticari faaliyette bulunan kamyon ve tır şoförlerimiz bu yolu kullanıyorlar. Bu yol bir nevi Samsun, Tosya, Sinop, Karadeniz bağlantı yolu gibi. Buradan kuzeye gittiğimiz zaman Bartın, Karabük bu güzergahları birbirine bağlayan bir yol. Bizim talebimiz Çankırı milletvekillerimize, Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, bu yolun ivedilikle duble yol olarak yapılmasını tüm Çerkeş halkı ve köyleri adına talep ediyoruz." diye konuştu.

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trafik kazası Çankırı Çerkeş Kızılcahamam

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