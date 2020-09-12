YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 12.09.2020 22:13 | Son Güncelleme

Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dolu nedeniyle ilçe adeta beyaza büründü.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, çok şiddetli bir rüzgarın arkasından aniden sağanak ve dolu yağışının başladığını söyledi.

Yaklaşık 40 dakika süren yağışın ardından maddi hasarlar meydana geldiğini belirten Sopacı, "Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Samsun'da balık fiyatları
Samsun'da balık fiyatları
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Kırşehir’de satışa hazır kaçak tütün ele geçirildi
Kırşehir’de satışa hazır kaçak tütün ele geçirildi
Aydın Valiliği, pandemi ek kararlarını açıkladı
Aydın Valiliği, pandemi ek kararlarını açıkladı

Çankırı Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:16
Öğle
12:47
İkindi
16:19
Akşam
19:07
Yatsı
20:28

Çankırı Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Merkez Eczanesi
Cankirimerkez
Oğuz Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Kızılırmak Eczanesi
Kizilirmak
Şifa Eczanesi
Orta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.