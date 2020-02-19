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Çerkezköy TSO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.02.2020 09:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Şubat ayı Meclis Toplantısını Meclis Salonunda gerçekleştirdi.Saygı duruşu ile başlayan toplantı, Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Şubat ayı Meclis Toplantısını Meclis Salonunda gerçekleştirdi.
Saygı duruşu ile başlayan toplantı, Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Ocak 2020 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddesi Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi. Çerkezköy TSO İhtisas Komisyonlarında boşalan üyelerin yerine yeni üye ve Çerkezköy Vergi Dairesince talep edilen İlçe Takdir Komisyonuna 2 asil 2 yedek üye görevlendirme yapılması gündem maddesi Meclis tarafından değerlendirilerek, İhtisas Komisyonlarında boşalan üyelerin yerine ve Çerkezköy Vergi Dairesince talep edilen İlçe Takdir Komisyonuna 2 asil 2 yedek olarak görevlendirmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulunun kararına istinaden 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecek Özbekistan iş gezisi için görevlendirme yapılması gündem maddesi Meclis tarafından görüşüldü. Görevlendirilecek Meclis üyelerine oy birliğiyle karar verildi.

Faaliyet raporu meclise sunuldu
Toplantının devamında Eğitim ve Kalite Sistem Yöneticisi Asude Çelen tarafından 2019 yılı faaliyet raporu Meclise sunuldu. Son gündem maddesi olarak görüşülen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Gazetesinin ön sayfasının alt kısmına reklam alınabilmesi amacıyla reklam ücretinin belirlenmesi ve 2020 yılı fiyat tarifesine eklenmesi gündem maddesi de Meclis tarafından değerlendirilerek Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Gazetesinin ön sayfasının üst ve alt kısmı ve iç sayfaların alt kısımlarında bant reklam uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

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Cerkezkoy
Yeni Sağlık Eczanesi
Corlu
Akay Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Taşkın Eczanesi
Malkara
Gülçiftçi Eczanesi
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