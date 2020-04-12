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  4. Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu’ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu’ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır’ın da bulunduğu 31 ilde uygulamaya konulan iki günlük sokağa çıkma yasağından sonra Çermikliler yasağa uyarak evlerinden çıkmadı.Çermik’te yasak kararı sonrasında sokaklar boş kaldı.

Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu’ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır’ın da bulunduğu 31 ilde uygulamaya konulan iki günlük sokağa çıkma yasağından sonra Çermikliler yasağa uyarak evlerinden çıkmadı.
Çermik’te yasak kararı sonrasında sokaklar boş kaldı. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için eczaneler, fırınlar ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm iş yerleri kapalı olurken, sokaklarda sadece belediye zabıtaları ve güvenlik güçleri yer aldı. Belediye ve kaymakamlık ekipleri, sokağa çıkma yasağı sonrasında 65 yaş üstü yaşlı, kronik hasta, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim etti. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmeoğlu, konulan yasak ve alınan tedbirlerin amacının milletin sağlığını korumak için olduğunu belirterek yasağa uyan Çermikli vatandaşlara teşekkür etti.

Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu’ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

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