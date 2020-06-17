YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Çermik’te ikinci ADEM açılıyor

Çermik’te ikinci ADEM açılıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.06.2020 14:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ikinci Aile Destek Merkezinin (ADEM) açılması için çalışmalara başlandı.Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilen ikinci ADEM açılması yönündeki projelerinin Bakanlık tarafından kabul gördüğünü dile getiren Kaymakam Nazlı Demir, ikinci ADEM hizmet binasının Hükümet Konağı yanında bulunan eski jandarma karakol komutanlığı binasının olacağını söyledi.

Çermik’te ikinci ADEM açılıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ikinci Aile Destek Merkezinin (ADEM) açılması için çalışmalara başlandı.
Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilen ikinci ADEM açılması yönündeki projelerinin Bakanlık tarafından kabul gördüğünü dile getiren Kaymakam Nazlı Demir, ikinci ADEM hizmet binasının Hükümet Konağı yanında bulunan eski jandarma karakol komutanlığı binasının olacağını söyledi. İkinci ADEM’in açılmasıyla hayırlı hizmetlere vesile olacağını belirten Kaymakam Nazlı Demir, ADEM bünyesinde açılacak kurslarda kadınların hem meslek öğreneceğini hem de aile bütçelerine katkı sunacağını dile getirdi. Kaymakam Demir, “Kadınlarımızı sosyal hayata kazandırmak, onları meslek sahibi etmek, en temel gayemizdir. İkinci ADEM binasının geniş bir kapasitesi vardır. Kursiyerlerimizin çocuklarına burada ücretsiz kreş hizmeti de verilecektir” dedi.

Çermik’te ikinci ADEM açılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:51
Yatsı
21:31

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Diyarbakır’da kısıtlamanın 3’üncü gününde de sessizlik hakim

Diyarbakır’da kısıtlamanın 3’üncü gününde de sessizlik hakim

Diyarbakır'da jandarma nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası buldu

Diyarbakır'da jandarma nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.