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CerModern açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor

ANKARA HABERLERİ  | 09.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kovid-19 ile mücadele sürecinde ayakta kalmaya çalışan özel tiyatrolara, dans stüdyolarına ve müzik gruplarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen açık hava etkinlikleri arasında DialUp Band, Ceren Temel Qaurtet, Somel Trio, Musa Göçmen Senforock konserleri bulunuyor - Temmuz ayı boyunca açık hava sineması gösterimlerinin devam ettiği CerModern'de "Mucize", "Doğaçlama Tiyatro Müsabakası", "Ankara Gazinosu" ve "On Dakika Ara" adlı oyunlar da perde diyecek

EDA ÖZDENER - CerModern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sanatçı ve sanat kurumlarına destek olmak ve başkentlileri sanatla buluşturmak için açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor.

Temmuz ve ağustos ayları boyunca düzenlenecek etkinliklerde başkentli sanatseverler tiyatro, sinema ve konserleri açık havada izleyebilecek.

Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında koltuk sayısı 3'te bir oranında azaltılan, etkinlik alanına girişte ateş ölçümü yapılan ve düzenli aralıklarla dezenfekte edilen sanat merkezinde etkinlikler maskeyle izleniyor.

Haftada 3 gün açık hava sineması gösterimi yapılan CerModern'de 2 gün sanata destek etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

- "Süreci özenle yürütüyoruz"

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, insanların salgın sürecinde sanat ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Başkentli sanatseverleri gerekli önlemleri alarak yeniden sanatla buluşturduklarını ve bu süreci özenle yürüttüklerini belirten Tümer, "Ayrıca bu zor dönemde ayakta kalmaya çalışan tüm kültür kurumlarına destek olmayı da istiyoruz." dedi.

Tümer, CerModern'in sahnesini sanat kurumlarına ücretsiz tahsis ettiklerini, etkinlik düzenlemek isteyen kurumların hepsine olumlu cevap vermek istediklerini aktardı.

- Temmuz ayı etkinlik programı

CerModern'de temmuz ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler şöyle:

"9 Temmuz - DialUp Band / Konser

10 Temmuz - Açık Hava Sineması / Kızkardeşler

11 Temmuz - Açık Hava Sineması / Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor

12 Temmuz - Açık Hava Sineması / Judy

14 Temmuz - Açık Hava Sineması / Bedenimi Kaybettim

16 Temmuz - Ceren Temel Qaurtet / JazzExpose Konser

17 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu / Mucize

18 Temmuz - Açık Hava Sineması / Climax

19 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu / Doğaçlama Tiyatro Müsabakası

21 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu / On Dakika Ara

22 Temmuz - Açık Hava Sineması / Güney İstasyonunda Randevu

23 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu / Ankara Gazinosu

24 Temmuz - Açık Hava Konseri / Musa Göçmen SenfoRock

25 Temmuz - Somel Trio / JazzExpose Konser

28 Temmuz - Açık Hava Sineması / Ran

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Ahiler Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Deva Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
İlkem Eczanesi
Cankaya
Laçin Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
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