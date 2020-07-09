CerModern açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor

EDA ÖZDENER - CerModern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sanatçı ve sanat kurumlarına destek olmak ve başkentlileri sanatla buluşturmak için açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor.

Temmuz ve ağustos ayları boyunca düzenlenecek etkinliklerde başkentli sanatseverler tiyatro, sinema ve konserleri açık havada izleyebilecek.

Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında koltuk sayısı 3'te bir oranında azaltılan, etkinlik alanına girişte ateş ölçümü yapılan ve düzenli aralıklarla dezenfekte edilen sanat merkezinde etkinlikler maskeyle izleniyor.

Haftada 3 gün açık hava sineması gösterimi yapılan CerModern'de 2 gün sanata destek etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

- "Süreci özenle yürütüyoruz"

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, insanların salgın sürecinde sanat ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Başkentli sanatseverleri gerekli önlemleri alarak yeniden sanatla buluşturduklarını ve bu süreci özenle yürüttüklerini belirten Tümer, "Ayrıca bu zor dönemde ayakta kalmaya çalışan tüm kültür kurumlarına destek olmayı da istiyoruz." dedi.