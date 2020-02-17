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Cerrahi ve ameliyathane hemşireliği sempozyumda ele alındı

İZMİR HABERLERİ  | 17.02.2020 13:09 | Son Güncelleme

İzmir’de, "Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" isimli sempozyumda, cerrahi ve ameliyathane hemşireliğiyle ilgili güncel bilgiler aktarıldı.İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hemşirelik Bölümü, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Egˆitim ve Aras¸tırma Hastanesi "Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" isimli sempozyum düzenledi.Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

Cerrahi ve ameliyathane hemşireliği sempozyumda ele alındı

İzmir’de, "Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" isimli sempozyumda, cerrahi ve ameliyathane hemşireliğiyle ilgili güncel bilgiler aktarıldı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hemşirelik Bölümü, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Egˆitim ve Aras¸tırma Hastanesi "Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" isimli sempozyum düzenledi.
Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Öğce başkanlığında yapılan sempozyuma, İzmir ve farklı kentlerde cerrahi alanda çalışan; hemşire, hekim, akademisyen ve öğrencilerden oluşan 427 kişi katıldı.
Hastalara daha kaliteli ve güvenli bakım sunmaya yönelik bilgilerin bütün halde verilmesinin amaçlandığı etkinlikte ayrıca 15 Şubat Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hems¸ireleri Günü kutlandı.
Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Dr. Filiz Öğce, "Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Günü için bu yıl temamız ‘cerrahi hemşireliği sanatı’ olarak belirlendi. Günümüzde bilim yönü daha ön plana çıkartılmış olsa da Florence Nightingale’in hemşireliği ‘güzel sanatların en güzeli’ olarak tanımlamasından bu yana hemşireliğin sanat yönüne de değer veriliyor" dedi.
Dünya Sağlık Örgütünün 2020 yılını "Hemşire-Ebe Yılı" ilan ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Öğce, hemşire ve ebelerin sağlık hizmetlerinin sunumunda hayati bir rol oynadığını söyledi. Prof. Dr. Öğce, "2030 yılına kadar evrensel sağlığı güçlendirmek için dünyanın 9 milyon hemşire ve ebeye ihtiyacı olduğu açıklandı. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM), Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) hemşirelik ve ebelik iş gücüne daha fazla yatırım yapılmasını savunmaktalar" diye konuştu.
İki gün süren sempozyumun açılışında Dilek Çakır Umar, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği tanıtımını yaparken, Meryem Yavuz Van Giersbergen, Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Günü hakkında bilgi verdi. Etkinlikte, ameliyathane deneyimleri, minimal invaziv cerrahi, çalışan güvenliği, organ nakli, enfeksiyonlar, ameliyathanede yasal sorunlar ve hasta güvenliği başlıklarında konferanslar gerçekleştirildi.

Cerrahi ve ameliyathane hemşireliği sempozyumda ele alındı

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