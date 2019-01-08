CES’te bizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

Peki bu yıl ki CES’te bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? Hatırlanacağı üzere CES 2018’in odağında akıllı hoparlör ve akıllı ev sistemleri vardı. Aynı şekilde CES 2019’da da akıllı ev sistemlerinin ön planda olacağı tahmin ediliyor.
CES 2019’da karşılaşacağımız bir diğer yeni teknoloji ise 8K çözünürlüğe sahip televizyonlar olacak. Hali hazırda 8K yayın yapan bir kuruluş yok. Fakat 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, 8K çözünürlüğe sahip TV’lerin de yaygınlaşması bekleniyor.
5G dönüm noktası olacak
Malum artık internet çağında yaşıyoruz. Akıllı telefonlar ve internet sayesinde hemen hemen tüm işlemlerimizi oturduğumuz yerden yapmamız mümkün. Özellikle akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, artık daha eve girmeden sıcaklığı ayarlayabiliyor, ışıkları açıp kapatabiliyoruz.
Genel kanı yeni mobil veri teknolojisi 5G ile bu tarz imkanların daha da artacağı yönünde. 5G’nin yaygın hale gelmesiyle birlikte akıllı telefonların ekran çözünürlüğünün de artacağı tahmin ediliyor.
Malum, Sony’nin 4K ekranlı akıllı telefon modelleri mevcut. Fakat bu husustaki hizmetler sınırlı olduğu için, hitap edilen kitle de hayli az. 5G’nin yaygınlaşmasıyla birlikte 4K çözünürlüğe sahip akıllı telefon sayısında da artış bekleniyor.
Yeni akıllı hoparlörler tanıtılacak
Az önce de bahsettiğimiz üzere geçtiğimiz yıl düzenlenen CES’te odak noktası akıllı hoparlör ve akıllı ev sistemleriydi. CES 2019’da da akıllı hoparlörlerin ön planda olması bekleniyor.
Özellikle Amazon ve Google’ın bu konuda önemli sürprizleri olabilir. Kısa bir süre önce Amazon’un Alexa’yı baştan aşağı yenileyeceğine dair bazı söylentiler ortaya atılmıştı. Belki de yeni Alexa ile CES 2019’da tanışma fırsatı bulabiliriz.
Amazon haricinde Google’ın da akıllı hoparlör tarafında dikkat çekici duyurular yapması bekleniyor. Malum, Google hali hazırda Amazon’un ardından akıllı hoparlör pazarını domine eden 2. isim.
2019’un ilk akıllı telefonları
CES 2019’da bizi bekleyen bir diğer teknoloji ürünü de akıllı telefonlar. Bu sene düzenlenecek olan CES’te Samsung, LG ve Sony gibi isimlerin orta segmente hitap eden yeni modellerini tanıtmaları bekleniyor.
Sony, CES başlamadan önce düzenleyeceği basın toplantısında orta segmente hitap eden 3 yeni model tanıtabilir. Muhtemelen bu modeller CES 2019 boyunca erişilebilir olacak.
LG’nin de orta segmente hitap eden 3 model tanıtacağı iddiaları mevcut. Fakat henüz bu konu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
Toparlamak gerekirse, CES 2019 teknoloji tutkunları açısından hayli hareketli geçecek diyebiliriz. Biz de CES’te tanıtılan tüm teknoloji ürünlerini anlık olarak sizlerle paylaşacağız. Bizi takipte kalın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum