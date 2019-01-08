CES’te bizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

Peki bu yıl ki CES’te bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? Hatırlanacağı üzere CES 2018’in odağında akıllı hoparlör ve akıllı ev sistemleri vardı. Aynı şekilde CES 2019’da da akıllı ev sistemlerinin ön planda olacağı tahmin ediliyor.

CES 2019’da karşılaşacağımız bir diğer yeni teknoloji ise 8K çözünürlüğe sahip televizyonlar olacak. Hali hazırda 8K yayın yapan bir kuruluş yok. Fakat 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, 8K çözünürlüğe sahip TV’lerin de yaygınlaşması bekleniyor.

5G dönüm noktası olacak

Malum artık internet çağında yaşıyoruz. Akıllı telefonlar ve internet sayesinde hemen hemen tüm işlemlerimizi oturduğumuz yerden yapmamız mümkün. Özellikle akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, artık daha eve girmeden sıcaklığı ayarlayabiliyor, ışıkları açıp kapatabiliyoruz.

Genel kanı yeni mobil veri teknolojisi 5G ile bu tarz imkanların daha da artacağı yönünde. 5G’nin yaygın hale gelmesiyle birlikte akıllı telefonların ekran çözünürlüğünün de artacağı tahmin ediliyor.

Malum, Sony’nin 4K ekranlı akıllı telefon modelleri mevcut. Fakat bu husustaki hizmetler sınırlı olduğu için, hitap edilen kitle de hayli az. 5G’nin yaygınlaşmasıyla birlikte 4K çözünürlüğe sahip akıllı telefon sayısında da artış bekleniyor.