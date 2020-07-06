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Cesedin tamamen çıkarılabilmesi için su kuyusu yanında kazı çalışması başlatıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.07.2020 16:54 | Son Güncelleme

Denizli’de, 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman’a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarına 9 metrelik su kuyusunda ulaşılmasının ardından, şüpheli olarak gözaltına alınan kuzen suçunu itiraf etti.Denizli’de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman’ın (39) şüpheli kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S.’nin gözaltına alınmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evindeki su kuyusunda Karaduman’ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşılmıştı.Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin ardında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli bir balık adam, cesedi çıkarmak için kuyuya indi.

Cesedin tamamen çıkarılabilmesi için su kuyusu yanında kazı çalışması başlatıldı

Denizli’de, 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman’a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarına 9 metrelik su kuyusunda ulaşılmasının ardından, şüpheli olarak gözaltına alınan kuzen suçunu itiraf etti.
Denizli’de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman’ın (39) şüpheli kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S.’nin gözaltına alınmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evindeki su kuyusunda Karaduman’ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin ardında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli bir balık adam, cesedi çıkarmak için kuyuya indi. Levent Karaduman’a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarını çuvala koyarak yüzeye çıkardı. Cesedin diğer parçalarını aynı yöntemle çıkarmakta sonuç alınamayınca, kuyunun yanında derin bir çukur kazılarak kuyuyla bağlantı yapılmasına karar verildi. Bölgeye gelen iş makineleri, çukuru açmak için çalışmalara başladı.
Öte yandan, Levent Karaduman’ın kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve son ana kadar tüm suçlamaları reddeden kuzen Ali Osman S.’nin cesede ulaşılmasının ardından suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Karaduman ve Ali Osman S.’nin olay günü irtibat kurdukları tüm kişilere ulaşılması için araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

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