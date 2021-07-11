Çeşitli illerden 50 muhtar "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Çukurca'da buluştu

HAKKARİ (AA) - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca "Hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz" sloganıyla başlatılan "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında çeşitli ilerden 50 muhtar, Hakkari'nin Çukurca ilçesine geldi.

Kaymakam Hasan Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve İçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Sağındık tarafından karşılanan muhtarlar, ilçe merkezini ve tarihi kale evlerini gezdi.

Görevlilerden tarihi yapılarla ilgili bilgi alan muhtarlar, daha sonra Kiyeriz Üs Bölgesi'ne geçerek askerlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle doğu ve batı illerindeki muhtarların bir araya getirilerek kaynaşmalarının sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara her zaman değer verdiğini belirten Üstüner, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleriyle bu projeyi başlattık. Tüm illerimizde kardeşlik iklimini daha aktif hale getirmeyi amaçlıyoruz. İnsanlar bizi güzel, sıcak yürekleriyle karşıladı. Dağların eteklerinde ekilen, biçilen alanları gördük. Vatandaşlar bizi evlerine davet ediyor, misafir etmek istiyor. Çok mutluyuz, iyi ki bu projeye destek veriyoruz. Hakkari'de hayat var. Buraları herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum."

Konfederasyon Başkanı Bekir Aktürk ise devletin her zaman halkın yanında olduğunu dile getirdi.

Memleketin her köşesinin değerli olduğunu vurgulayan Aktürk, "Doğunun kalesi Çukurca'yı görmeye geldik. Devletimiz çok güçlü. Her tepede devletimiz var. Halkın yüzü gülüyor. Bu mutluluk Türkiye'ye yansıyacaktır. Doğu Anadolu turizm, huzur ve sevinçle anılacak. Arap'ı, Çerkez'i, Türk'ü, Kürt'ü hep birlikte tek vücuduz. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız birdir." dedi.

