Çeşme AK Parti’de yeni yönetim mazbatasını aldı

AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatının 6. olağan kongresinin ardından seçilen yeni yönetim, mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatının 6. olağan kongresi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Kongrede, tek listeyle seçime giren ve oybirliği ile İlçe Başkanı seçilen Hatice Yeliz Karataş ve yeni yönetimi, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak görevlerine başladı.

Başkan Hatice Yeliz Karataş, seçim kurulu önünde şu açıklama yaptı:

"Biz, Çeşme’miz için adalet arayan ve adaletin Çeşme’yi kalkındıracağına inanan bir avuç cengaveriz. İnanıyoruz ki, çok kısa süre içerisinde adalet arayışımızda çok önemli aşama kat edeceğiz. Bundan da zaten bütün Çeşme halkı bilgi sahibi olacak. Her yerde, her kapıyı çalarak, her eli sıkarak, her vatandaşı dinleyerek gücümüzü göstereceğimize inanıyoruz. 10 Ekim tarihinde delegelerimizden almış olduğumuz teveccüh bizi şuan buraya getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımızdan da bugün itibari ile resmi olarak görevimizi alarak ya Bismillah diyoruz."