YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşme, Avrupalı ikizleriyle buluşuyor

Çeşme, Avrupalı ikizleriyle buluşuyor

13.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşmeli öğrenciler, öğretmenlerinin yürüttüğü eTwinning Projesi “European Twin” (Avrupa İkizim) ile Avrupalı proje ortakları olan Polonya, Yunanistan ve Moldova’daki öğrencilerle buluşacak.Çeşme, Alaçatı İsmail Güral Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gül Nur Güleç’ in kurucusu olduğu ve yine İsmail Güral Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hilal Uysal ve Sıdıka Kelami Ertan İngilizce Öğretmeni Rahime Muratoğlu ile birlikte yürüttüğü eTwinning Projesi “European Twin” (Avrupa İkizim), Çeşme’yi Avrupalı ortaklar Polonya, Yunanistan ve Moldova’yla buluşturuyor.Eğitim-öğretimin uzaktan gerçekleştirildiği bu zor günlerde Çeşmeli öğretmenler üretmeye devam ediyor.

Çeşmeli öğrenciler, öğretmenlerinin yürüttüğü eTwinning Projesi “European Twin” (Avrupa İkizim) ile Avrupalı proje ortakları olan Polonya, Yunanistan ve Moldova’daki öğrencilerle buluşacak.
Çeşme, Alaçatı İsmail Güral Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gül Nur Güleç’ in kurucusu olduğu ve yine İsmail Güral Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hilal Uysal ve Sıdıka Kelami Ertan İngilizce Öğretmeni Rahime Muratoğlu ile birlikte yürüttüğü eTwinning Projesi “European Twin” (Avrupa İkizim), Çeşme’yi Avrupalı ortaklar Polonya, Yunanistan ve Moldova’yla buluşturuyor.
Eğitim-öğretimin uzaktan gerçekleştirildiği bu zor günlerde Çeşmeli öğretmenler üretmeye devam ediyor. Çeşmeli öğrencilerin Avrupa kültürünü tanımalarını, ortak yönlerimizi keşfetmelerini ve dil gelişimlerini sağlamalarını hedefleyen proje ile ilgili 2020 Ekim ayında çalışmalara başlandı. Ekim ayından itibaren her ay farklı çalışmalarla Avrupalı ortaklarla birlikte kültür, sanat, dil gibi birçok alanda ortak ürünler ortaya çıkarıldı.
Alaçatı İsmail Güral Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gül Nur Güleç’ in kurucusu olduğu ve yine İsmail Güral Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hilal Uysal ve Sıdıka Kelami Ertan İngilizce Öğretmeni Rahime Muratoğlu ile birlikte yürüttüğü “Avrupa İkizim” eTwinning Projesi’nde 3’ü Türkiye’den, 5’İ Polonya’dan, 2’si Yunanistan’dan, 1’İ Moldova’dan olmak üzere toplam 11 öğretmen ve 80 öğrenci çalışmaları birlikte yürütüyor.
Projede yer alan öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları ortak okulların öğrencileriyle paylaşıp birbirleriyle etkileşim halinde oldular. Avrupalı öğrencilere Türk kültürünü, yaşadıkları yeri tanıtıp, onların kültürlerini ve yaşadıkları yerleri tanıdılar. Avrupalı öğrencilerle ortak bir kelime sözlüğü hazırlayıp, sosyal hayatta en çok kullanılan kelimelerini öğrendiler. Ayrıca birçok Web 2.0 aracını kullanmayı öğrendiler.
Çeşmeli öğretmenler, Gül Nur Güleç, Hilal Uysal ve Rahime Muratoğlu’nun birlikte düzenlediği çevrimiçi toplantıya, Avrupalı ortakların tamamı katıldı. Yapılan çevrimiçi toplantıya, daha önce TRT Erzurum Radyosu’nda ses sanatçısı olarak çalışan, aynı zamanda Çeşme ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan, Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği Başkanı Osman Uysal da katılarak, Türk kültürünün en önemli unsurlarından olan türküleri ve bağlamayı tanıttı. Bağlamanın sesini büyük bir hayranlıkla dinleyen Avrupalı ortaklar çok beğendiklerini ve mutlu olduklarını ifade ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/

İzmir Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:25
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Gizem Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Adli Tıp Birinci Üst Kurulu, anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa "cezai ehliyeti tam" raporu verdi

Adli Tıp Birinci Üst Kurulu, anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa "cezai ehliyeti tam" raporu verdi

Kızılay gönüllüsü annelerden üniversite öğrencilerine "anne yemeği"

Kızılay gönüllüsü annelerden üniversite öğrencilerine "anne yemeği"

İzmir'de bipolar bozukluğu olan kadın için kayıp başvurusunda bulunuldu

İzmir'de bipolar bozukluğu olan kadın için kayıp başvurusunda bulunuldu

Buca Belediyesi geceden sabaha sağanağa karşı seferber oldu

Buca Belediyesi geceden sabaha sağanağa karşı seferber oldu

Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.