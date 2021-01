Çeşme, Avrupalı ikizleriyle buluşuyor

Çeşmeli öğrenciler, öğretmenlerinin yürüttüğü eTwinning Projesi “European Twin” (Avrupa İkizim) ile Avrupalı proje ortakları olan Polonya, Yunanistan ve Moldova’daki öğrencilerle buluşacak.

Çeşme, Alaçatı İsmail Güral Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gül Nur Güleç’ in kurucusu olduğu ve yine İsmail Güral Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hilal Uysal ve Sıdıka Kelami Ertan İngilizce Öğretmeni Rahime Muratoğlu ile birlikte yürüttüğü eTwinning Projesi “European Twin” (Avrupa İkizim), Çeşme’yi Avrupalı ortaklar Polonya, Yunanistan ve Moldova’yla buluşturuyor.

Eğitim-öğretimin uzaktan gerçekleştirildiği bu zor günlerde Çeşmeli öğretmenler üretmeye devam ediyor. Çeşmeli öğrencilerin Avrupa kültürünü tanımalarını, ortak yönlerimizi keşfetmelerini ve dil gelişimlerini sağlamalarını hedefleyen proje ile ilgili 2020 Ekim ayında çalışmalara başlandı. Ekim ayından itibaren her ay farklı çalışmalarla Avrupalı ortaklarla birlikte kültür, sanat, dil gibi birçok alanda ortak ürünler ortaya çıkarıldı.

Alaçatı İsmail Güral Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gül Nur Güleç’ in kurucusu olduğu ve yine İsmail Güral Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hilal Uysal ve Sıdıka Kelami Ertan İngilizce Öğretmeni Rahime Muratoğlu ile birlikte yürüttüğü “Avrupa İkizim” eTwinning Projesi’nde 3’ü Türkiye’den, 5’İ Polonya’dan, 2’si Yunanistan’dan, 1’İ Moldova’dan olmak üzere toplam 11 öğretmen ve 80 öğrenci çalışmaları birlikte yürütüyor.

Projede yer alan öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları ortak okulların öğrencileriyle paylaşıp birbirleriyle etkileşim halinde oldular. Avrupalı öğrencilere Türk kültürünü, yaşadıkları yeri tanıtıp, onların kültürlerini ve yaşadıkları yerleri tanıdılar. Avrupalı öğrencilerle ortak bir kelime sözlüğü hazırlayıp, sosyal hayatta en çok kullanılan kelimelerini öğrendiler. Ayrıca birçok Web 2.0 aracını kullanmayı öğrendiler.

Çeşmeli öğretmenler, Gül Nur Güleç, Hilal Uysal ve Rahime Muratoğlu’nun birlikte düzenlediği çevrimiçi toplantıya, Avrupalı ortakların tamamı katıldı. Yapılan çevrimiçi toplantıya, daha önce TRT Erzurum Radyosu’nda ses sanatçısı olarak çalışan, aynı zamanda Çeşme ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan, Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği Başkanı Osman Uysal da katılarak, Türk kültürünün en önemli unsurlarından olan türküleri ve bağlamayı tanıttı. Bağlamanın sesini büyük bir hayranlıkla dinleyen Avrupalı ortaklar çok beğendiklerini ve mutlu olduklarını ifade ettiler.