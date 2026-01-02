Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragman yayınlandı mı, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her bölümüyle fırtınalar estiriyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı dizi son olarak 43. bölümüyle ekrana geldi.

Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen fenomen dizi kanalların yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmadı. 44. bölümün ilk tanıtımın ardından 2. fragmanda merakla beklenmeye başlandı. Ancak 44. bölüm 2. fragman henüz gelmedi.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. Çekimlere yılbaşı arası veren ekibin 5 Ocak'ta çekimlere yeniden başlamasına karar verildi.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cihan artık hiçbir şeyin eskisi devam edemeyeceğini bildiğinden ve Alya’nın konakta kalmasına izin vermez Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan’a gücü yetmediği için onu durduramaz. Bu durumu yediremeyen Boran, dava için kontrolü ele almaya çalışır. Öte yandan Kaya’nın dikkatsiz davranışları onu izleyen Sadakat’in dikkatini çeker.

Zerrin’in saklandığı yeri öğrenen Sadakat için asıl sarsıcı olan bebeğin Kaya’dan olması olur. Kaya annesini kontrol etmeye çalışırken onu sırtından vuracak olan kişiden ise henüz habersizdir. Zerrin’in aniden sancılanması durumları zorlaştırırken, attıkları adım onları felaketlerine doğru sürüklemeye başlayacaktır.

Alya ile Cihan’ın arasındaki mesafe giderek ortadan kalkarken, onların yakınlığından rahatsız olan Boran huzursuzluk çıkarır. Oğluyla vakit geçirdiği bir anda Boran’ın düşüncesizce attığı adım, Cihan Deniz’e büyük korku yaratır. Bu olayın sonunda Boran Cihan’la yeniden karşı karşıya gelirken, geri adım atan kim olacaktır?