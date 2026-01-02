MAGAZİN

Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragman yayınlandı mı, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kanalların yılbaşı tatili nedeniyle fenomen dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Dizi takipçileri Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragmanı beklemeye başladılar. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her bölümüyle fırtınalar estiriyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı dizi son olarak 43. bölümüyle ekrana geldi.

Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen fenomen dizi kanalların yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmadı. 44. bölümün ilk tanıtımın ardından 2. fragmanda merakla beklenmeye başlandı. Ancak 44. bölüm 2. fragman henüz gelmedi.

Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragman yayınlandı mı, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? 1

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. Çekimlere yılbaşı arası veren ekibin 5 Ocak'ta çekimlere yeniden başlamasına karar verildi.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cihan artık hiçbir şeyin eskisi devam edemeyeceğini bildiğinden ve Alya’nın konakta kalmasına izin vermez Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan’a gücü yetmediği için onu durduramaz. Bu durumu yediremeyen Boran, dava için kontrolü ele almaya çalışır. Öte yandan Kaya’nın dikkatsiz davranışları onu izleyen Sadakat’in dikkatini çeker.

Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragman yayınlandı mı, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? 2

Zerrin’in saklandığı yeri öğrenen Sadakat için asıl sarsıcı olan bebeğin Kaya’dan olması olur. Kaya annesini kontrol etmeye çalışırken onu sırtından vuracak olan kişiden ise henüz habersizdir. Zerrin’in aniden sancılanması durumları zorlaştırırken, attıkları adım onları felaketlerine doğru sürüklemeye başlayacaktır.

Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragman yayınlandı mı, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? 3

Alya ile Cihan’ın arasındaki mesafe giderek ortadan kalkarken, onların yakınlığından rahatsız olan Boran huzursuzluk çıkarır. Oğluyla vakit geçirdiği bir anda Boran’ın düşüncesizce attığı adım, Cihan Deniz’e büyük korku yaratır. Bu olayın sonunda Boran Cihan’la yeniden karşı karşıya gelirken, geri adım atan kim olacaktır?

