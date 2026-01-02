SPOR

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Victor Osimhen’in Bayern Münih’e önerildiği iddiaları Alman basınında yer bulurken, Bayern cephesinden net bir yanıt geldi. Sportif Direktör Max Eberl, mevcut kadro planlamasında Osimhen’e ihtiyaç olmadığını belirtirken, olası bir transferin yalnızca Harry Kane’in ayrılığına bağlı olabileceği vurgulandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Victor Osimhen’in Bayern Münih’e önerildiğine dair iddialar Alman basınında yankı bulurken, Alman devinden konuya ilişkin net bir açıklama geldi.

BAYERN’E OSIMHEN ÖNERİSİ

Bayern Münih e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması 1

Victor Osimhen’in, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih’e sunulduğu öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlere göre bu temas, kulüp yönetimi tarafından değerlendirmeye alındı ancak beklendiği gibi bir karşılık bulmadı.

EBERL’DEN NET MESAJ

Bayern Münih e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması 2

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, mevcut kadro yapılanmasında Osimhen’e ihtiyaç olmadığını açıkça ifade etti. Eberl’in, forvet hattında şu aşamada herhangi bir değişiklik planlamadıklarını vurguladığı belirtildi.

TRANSFER KANE’E BAĞLI

Bayern Münih e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması 3

Osimhen isminin Bayern gündemine girmesinin yalnızca özel bir senaryoya bağlı olduğu aktarıldı. Buna göre Nijeryalı golcünün transferi, Harry Kane’in sezon sonunda ayrılmak istemesi halinde gündeme gelebilir. Ancak Kane’in Bayern’de mutlu olduğu ve ayrılık ihtimalinin oldukça düşük görüldüğü kaydedildi.

16 MAÇTA 12 GOL

Bayern Münih e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması 4

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 16 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Golcü oyuncunun form durumu transfer iddialarını canlı tutsa da Bayern cephesinin şimdilik kapıyı kapattı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Bayern München son dakika galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
