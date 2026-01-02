Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Victor Osimhen’in Bayern Münih’e önerildiğine dair iddialar Alman basınında yankı bulurken, Alman devinden konuya ilişkin net bir açıklama geldi.

BAYERN’E OSIMHEN ÖNERİSİ

Victor Osimhen’in, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih’e sunulduğu öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlere göre bu temas, kulüp yönetimi tarafından değerlendirmeye alındı ancak beklendiği gibi bir karşılık bulmadı.

EBERL’DEN NET MESAJ

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, mevcut kadro yapılanmasında Osimhen’e ihtiyaç olmadığını açıkça ifade etti. Eberl’in, forvet hattında şu aşamada herhangi bir değişiklik planlamadıklarını vurguladığı belirtildi.

TRANSFER KANE’E BAĞLI

Osimhen isminin Bayern gündemine girmesinin yalnızca özel bir senaryoya bağlı olduğu aktarıldı. Buna göre Nijeryalı golcünün transferi, Harry Kane’in sezon sonunda ayrılmak istemesi halinde gündeme gelebilir. Ancak Kane’in Bayern’de mutlu olduğu ve ayrılık ihtimalinin oldukça düşük görüldüğü kaydedildi.

16 MAÇTA 12 GOL

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 16 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Golcü oyuncunun form durumu transfer iddialarını canlı tutsa da Bayern cephesinin şimdilik kapıyı kapattı.