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Çeşme Belediye Başkanı Oran: "Bayramda 1 milyondan fazla misafir ağırlayacağız"

17.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme Belediye Başkanı Oran: "Bayramda 1 milyondan fazla misafir ağırlayacağız"

İZMİR (AA) - Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sırasında ilçede 1 milyondan fazla misafir ağırlayacaklarını ve hizmette aksama yaşanmaması için Belediye çalışanlarının çift mesai sistemine geçeceğini duyurdu.

Oran, yaptığı yazılı açıklamada, Çeşme'de bayram öncesi hareketliliğin başladığını, otellerdeki doluluk oranının yükseldiğini bildirdi.

İlçe nüfusundaki artış nedeniyle Belediye personelinin çift mesai sistemiyle çalışacağını aktaran Oran, "Bayramda 1 milyondan fazla misafir ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

- Ilıca Plajı'ndaki durum

Dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın son dönemde çok kalabalık hale geldiğini ve salgına karşı önlem amacıyla tüm plajlara sosyal mesafe locaları yerleştirdiklerini anlatan Oran, ilçeyi bayrama hazır hale getirdiklerine vurgu yaptı.

Oran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çeşme'nin ciddi göç aldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Çeşme şu anda da oldukça hareketli. 46 bin civarında olan nüfusumuz kışın bile 200-300 binlere çıktı. Normalleşme süreciyle yaz başında bu rakam 500 bini geçti. Yazlığı olan vatandaşlarımız geldi, otellerdeki doluluk oranları ciddi anlamda arttı. Bayramda büyük bir patlama yaşanacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla bir bayram geçirebilmeleri için bütün önlemlerimizi aldık."

Kurban Bayramı süresince tüm Belediye personelinin sahada olacağına dikkati çeken Oran, zabıta personelinin de müzik, sosyal mesafe denetiminde bulunacağını belirtti.

Ekrem Oran, personelin güvenli tatil ortamı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapacağına vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızdan ise ricamız, zor bir yılı geride bırakırken bunların tekrar yaşanmaması için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

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