Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Süper Amatör Lig Güney Grubu’nda yerel derbi mücadelesini, Çeşme Belediyespor’u sahasında 1-0 yenerek Alaçatıspor kazanırken, maç sonrası taraftarlar arasında çıkan olaylar üzüntüye sebep oldu.

Çeşme Belediyespor ile Alaçatıspor arasında oynanan müsabaka sonrasında ortalık karıştı. Maçtan önce her iki kulüp başkanı, teknik direktörleri ve takım kaptanlarının dostluk mesajı verdiği derbide, taraftar taşkınlıkları ve küfürlü tezahüratlar maça gölge düşürdü. Hakemin başlama düdüğü ile birlikte sahaya atılan konfetiler ve meşaleler, oyunun durmasına neden oldu. Her iki takımın taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği yerel derbi maçında tribünler tamamen dolarken, birçok taraftar da maçı saha dışından izledi. Taraftarların küfür içeren tezahüratları maçın tansiyonunu yükseltirken, maçın tek golü, ilk yarının son saniyesinde Alaçatısporlu oyuncu Hüseyin’den geldi. Taraftarların yoğun tezahüratları maçın iki yarısında da tansiyonu yükseltirken, oyun zaman zaman sertleşti. Her iki takım da yaptıkları ataklarla rakip kalede gol ararken, maçta başka gol olmayınca, yerel derbide kazanan taraf Alaçatıspor oldu. Alaçatıspor, puanını 29’a yükselterek ikinci sıradaki yerini korurken, Çeşme Belediyespor 25 puanla dördüncü sıraya düştü.