Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Nedim Akgül oldu

İzmir Süper Amatör Lig ekiplerinden Çeşme Belediyespor, 2020-2021 sezonu için başarılı teknik adam Nedim Akgül ile anlaşma sağladı.

Her sezon şampiyonluk hedefi ile yola koyulan Çeşme Belediyespor, yeni sezonun başlaması durumunda yeniden şampiyonluk hedefiyle, tecrübeli ve başarılı teknik direktör Nedim Akgül ile sözleşme imzaladı. Başarılı Teknik Direktör Nedim Akgül’ün yardımcılıklarını İbrahim Gören ve Recep Toparlak üstlendi. 2017 yılından bu yana takımın her kategorisinde görev alan Recep Toparlak ile 2014 yılından bu yana takımın kalesini koruyan İbrahim Gören, 2020-2021 sezonunda Nedim Akgül’ün yardımcıları olarak göreve getirildi.

"Çeşme Belediyespor’u hak ettiği üst liglere taşımak istiyoruz"

İmza töreni sonrası konuşan başarılı ve genç teknik adam Nedim Akgül, “Hedefli bir takımda yer aldığım için çok mutluyum. Çeşme Belediyespor ile başarılı işlere imzamızı atmak adına tüm emeklerimizi ve çalışmalarımızı yapıp, Çeşme Belediyespor’u hak ettiği üst liglere taşımak istiyoruz. Öncelikle beni bu göreve layık gören Başkan ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Ayrıca liglerin başlaması durumunda takımın 12. gücü olan taraftarımızın yanımızı her zaman görmek istiyoruz” dedi.