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Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Nedim Akgül oldu

İZMİR HABERLERİ  | 14.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

İzmir Süper Amatör Lig ekiplerinden Çeşme Belediyespor, 2020-2021 sezonu için başarılı teknik adam Nedim Akgül ile anlaşma sağladı.Her sezon şampiyonluk hedefi ile yola koyulan Çeşme Belediyespor, yeni sezonun başlaması durumunda yeniden şampiyonluk hedefiyle, tecrübeli ve başarılı teknik direktör Nedim Akgül ile sözleşme imzaladı.

İzmir Süper Amatör Lig ekiplerinden Çeşme Belediyespor, 2020-2021 sezonu için başarılı teknik adam Nedim Akgül ile anlaşma sağladı.
Her sezon şampiyonluk hedefi ile yola koyulan Çeşme Belediyespor, yeni sezonun başlaması durumunda yeniden şampiyonluk hedefiyle, tecrübeli ve başarılı teknik direktör Nedim Akgül ile sözleşme imzaladı. Başarılı Teknik Direktör Nedim Akgül’ün yardımcılıklarını İbrahim Gören ve Recep Toparlak üstlendi. 2017 yılından bu yana takımın her kategorisinde görev alan Recep Toparlak ile 2014 yılından bu yana takımın kalesini koruyan İbrahim Gören, 2020-2021 sezonunda Nedim Akgül’ün yardımcıları olarak göreve getirildi.

"Çeşme Belediyespor’u hak ettiği üst liglere taşımak istiyoruz"
İmza töreni sonrası konuşan başarılı ve genç teknik adam Nedim Akgül, “Hedefli bir takımda yer aldığım için çok mutluyum. Çeşme Belediyespor ile başarılı işlere imzamızı atmak adına tüm emeklerimizi ve çalışmalarımızı yapıp, Çeşme Belediyespor’u hak ettiği üst liglere taşımak istiyoruz. Öncelikle beni bu göreve layık gören Başkan ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Ayrıca liglerin başlaması durumunda takımın 12. gücü olan taraftarımızın yanımızı her zaman görmek istiyoruz” dedi.

"Tesislerimizle lige hazırız"
Şerif Gün başkanlığında, Celil Altan, Hüseyin Gültekin, Süreyya Ayhan, Faruk Tonga, Faik Çağlayık, Sadi Ünsal, Hasan Karakurt, Nurettin Sipahican, Muharrem Çilek ve Hakan Mersin’den oluşan yönetim kurulu, pandemi nedeni ile lige verilen aradan sonra "Biz hazırız" mesajı verdi. Başkan Şerif Gün; sahasını yenileyen, oyuncuların kalacağı tesislerdeki oda ve yemekhane ile malzeme odasının bakımını yapan Çeşme Belediyespor’da lige hazır olduklarını ifade etti.

"Bayrağı gönül rahatlığıyla teslim edeceğiz"
Son 4,5 senedir takımda başkanlık görevini sürdüren Şerif Gün, “Yeni süreçte takımın başkanlık görevini genç ve azimli arkadaşımız Paşa lakaplı Hüseyin Gültekin arkadaşımıza bayrağı teslim edeceğim. Aralık ayında yapılacak kongrede göreve gelecek olan Hüseyin Gültekin’e başkanlık görevinde başarılar diliyorum. Bizlere ne zaman ihtiyaç olursa, her zaman hazır olduğumuzu da belirtmek isterim” diye konuştu.

"Bayrağı en üst seviyeye taşıyacağız"

Yıllarca futbol oynadığı, teknik direktörlük ve yöneticilik yaptığı Çeşme Beleyespor’a başkan olarak göreve gelecek olan Hüseyin Gültekin, “Şerif başkanımıza verdiği güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bizler zaten Çeşme Belediyespor’a gönülden bağlı olduğumuz için her dönem her yönetime desteğimizi verdik. Geçmiş dönemde yerel ve idari birim amirlerimize, esnafımıza ve olmazsa olmazımız taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim. Yeni dönemde bizlere verilen bayrağı en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle taşıyacağız” diye ifade etti.

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