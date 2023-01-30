Çeşme Belediyesporlu oyuncunun 3 kaburgası kırıldı

Çeşme Belediyespor sahasında ağırladığı Özçamdibispor maçının 25. dakikasında Özçamdibispor kalecisi Doğancan Ereşmeli ile çarpışan Faruk Yıldıran yerde kaldı. Sakatlık yaşayan Faruk Yaldıran hemen sedye Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkik sonunda kaburgasında 3 kırık tespit edilen oyuncu Faruk Yıldıran, İzmir 9 Eylül Hastanesi’ne sevk edildi.

Oyuncu ile birlikte hastaneye giden Çeşme Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Kaymakçı, .''Bu tarz yaşanan sakatlıklardan dolayı çok üzgünüz. Oyuncumuz Faruk Yıldıran'ın bir an evvel sağlığına kavuşmasını ve sahalara geri dönmesini arzuluyoruz'' dedi.

