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Çeşme Belediyesporlu oyuncunun 3 kaburgası kırıldı

30.01.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup?ta mücadele eden Çeşme Belediyespor ile Özçamdibispor maçında talihsiz bir an yaşandı. Maçın 25. dakikasında Özçamdibi spor kalecisi ile çarpışan Çeşme Belediyespor oyuncusu Faruk Yıldıran’ın 3 kaburgası kırıldı.

Çeşme Belediyesporlu oyuncunun 3 kaburgası kırıldı

Çeşme Belediyespor sahasında ağırladığı Özçamdibispor maçının 25. dakikasında Özçamdibispor kalecisi Doğancan Ereşmeli ile çarpışan Faruk Yıldıran yerde kaldı. Sakatlık yaşayan Faruk Yaldıran hemen sedye Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkik sonunda kaburgasında 3 kırık tespit edilen oyuncu Faruk Yıldıran, İzmir 9 Eylül Hastanesi’ne sevk edildi.

Oyuncu ile birlikte hastaneye giden Çeşme Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Kaymakçı, .''Bu tarz yaşanan sakatlıklardan dolayı çok üzgünüz. Oyuncumuz Faruk Yıldıran'ın bir an evvel sağlığına kavuşmasını ve sahalara geri dönmesini arzuluyoruz'' dedi.

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