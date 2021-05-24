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Çeşme, Çakabey Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

24.05.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu: - "Buranın çok özel yapısı var. İzmir'in fatihi, büyük Türk komutan Çakabey'in ismine açılan bir merkez. Çakabeyler gibi gençler yetişsin diye böyle bir isim kondu. İnşallah burası faaliyete başladığında yeni Çakabeyleri yetiştirecek"

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İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde atıl durumdaki eski otel binası, kentin fatihi ve ilk Türk denizci olarak bilinen Çakabey'in ismiyle gençlerin istifade edebileceği kültür merkezine dönüşecek.

Tarihi taş evleriyle dünya çapında adını duyuran Alaçatı'da, Çeşme Müftülüğüne ait 2 katlı eski binanın "Çakabey Gençlik Merkezi" olarak faaliyete başlaması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, AA muhabirine, bölge halkı ve gençlerin talebi doğrultusunda böyle bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Kısa süre içinde açılması planlanan "Çakabey Gençlik Merkezi"nin adı gibi değerli nesiller yetiştireceğine inandığını vurgulayan Kansızoğlu, şunları kaydetti:

"Buranın çok özel yapısı var. İzmir'in fatihi büyük Türk komutan Çakabey'in ismine açılan bir merkez. Çakabeyler gibi gençler yetişsin diye böyle bir isim konuldu. İnşallah burası faaliyete başladığında yeni Çakabeyleri yetiştirecek. Biz İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak gençlerin talebine destek vermek için çalışıyoruz. Gençlerimizin burada ücretsiz çay içebileceği, oturup kitap okuyabileceği, gelip arkadaşlarıyla dertleşebilecekleri bir mekan haline getirmek, özellikle kültürümüzü öğrenebilecekleri bir ortam oluşturabilmek amacındayız.

Umut ediyoruz ki bu gençlik merkezimiz çok kısa süre içerisinde açılır. Sadece gençlerimiz değil, kendini genç hisseden tüm vatandaşların buradaki kültürel çalışmalar ve kurslara katılmalarını arzuluyoruz. Belki yabancı turistlerimiz de kültürümüzle ilgili bilgi almak istediklerinde buradaki çalışmalara katılabilecekler."

Merkezin açılmasıyla ilgili bazı sorunlar yaşadıklarını aktaran Kansızoğlu, "Özellikle Çeşme Belediyesinin buranın açılmasının engellenmesiyle ilgili bazı çalışmaları olduğunu duyuyoruz. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak bu merkezin bir an önce açılması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Platformun Dönem Başkanı Ali Mamak da merkezin hayırlı olmasını temenni ederek, "İzmir'in fatihi Çakabey'in ruhuna yakışır şekilde onun ismini yaşatıp Çakabey gibi alim komutanların yetişebildiği bir Türkiye hayaliyle biz de burada faaliyetler yapacağız. Allah nasip ederse bu mekan, önündeki dut ağacı gibi senelerce gençlere hizmet edecek bir merkez olacaktır." ifadelerini kullandı.

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