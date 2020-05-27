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Çeşme kavunu tescilleniyor: Uygun koşullarda 6 aydan fazla dayanıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin lezzeti ve kokusuyla ünlü Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru kabul edildi. 6 aylık askı süresinin ardından Çeşme kavunu "coğrafi işaretli ürün" statüsüyle dünya pazarlarına sunulacak.

Çeşme kavunu tescilleniyor: Uygun koşullarda 6 aydan fazla dayanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, yöreye has Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2016 yılında yaptığı coğrafi işaret başvurusu kabul edildi. Başvuru, Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde askıya çıkarıldı.

Altı aylık askı süresi sonunda Çeşme kavununun, coğrafi işaretli ürünler arasında yerini alacağı, lezzeti, kokusu ve dayanıklılığıyla öne çıkan kavunun, üreticiye pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlayan coğrafi işaret sayesinde iç ve dış pazarlarda daha fazla yer bulabileceği belirtildi.

6 AY DAYANABİLİYOR

Öte yandan Çeşme kavunu, Çeşme yarımadasının bol güneş alan topraklarında uzun süre sulamaya ihtiyaç duymadan yetiştiriliyor. Taze tüketilen bir meyve olmakla birlikte, uygun koşullarda 6 aydan fazla dayanabildiği için yörede askı kavunu olarak da adlandırılan sulu Çeşme kavununun en önemli ayırt edici özelliğinin ise kendine has tatlı aroması olduğu öğrenildi.

Yetiştiği coğrafyanın ılık/sıcak iklimine uyum sağlayan ürün, kurak koşullara dayanabiliyor, denize 10 metre yakınlıktaki tarlalarda bile yetişiyor. Ovacık, Çiftlikköy, Nohutalan, Zeytineli, Birgi ve Barbaros mahallelerinde yüzlerce yıldır geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam eden çeşme kavununun, yüksek ihracat potansiyeli ile de bölge ekonomisi için büyük önem arz ettiği kaydedildi.

SIRADA HURMA ZEYTİNİ VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karaburun, Seferihisar, Urla ve Çeşme yöresinde yetişen hurma zeytini için de coğrafi işaret başvurusu yaptığını açıklayan Başkan Tunç Soyer, "Sakız enginarımız, Çeşme kavunumuz, nergis çiçeğimiz bu coğrafyanın bizlere birer armağanı. Bu kadim ürünleri koruyup, üretim ve pazarlama imkânlarını destekleyerek, üreticinin alın terinin karşılığını bulmasını sağlayacağız” diye konuştu.

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