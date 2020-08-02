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Çeşme protokolünden şehit yakını ve gazilere bayram ziyareti

İZMİR HABERLERİ  | 02.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Çeşme protokolü, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara öncülüğünde Çeşme’de oturan şehit ailesi ile Kore ve Kıbrıs gazilerini ziyaret ederek bayramlaştı.Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme İlçe Yazı İşleri Müdürü Elif Didem Gölcük ve Çeşme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Salkım ile birlikte, Kore Gazisi Hakkı Güvercin, Kıbrıs Gazisi Halil Karanfil ile Şehit Bülent Haluk Demir’in ailesini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı.

Çeşme protokolü, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara öncülüğünde Çeşme’de oturan şehit ailesi ile Kore ve Kıbrıs gazilerini ziyaret ederek bayramlaştı.
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme İlçe Yazı İşleri Müdürü Elif Didem Gölcük ve Çeşme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Salkım ile birlikte, Kore Gazisi Hakkı Güvercin, Kıbrıs Gazisi Halil Karanfil ile Şehit Bülent Haluk Demir’in ailesini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı.

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