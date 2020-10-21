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Çeşme’de iki ayrı gönüllü grubundan milli eğitime tablet bağışı

İZMİR HABERLERİ  | 21.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, "Çeşme Uzaktan Eğitimi Destekliyor" projesi kapsamında tablet bağışı kampanyası devam ederken, iki ayrı gönüllü grubu 30 tablet daha bağışlayarak kampanyaya katkı verdi.Çeşme’de, tablet, bilgisayar veya internet erişimi olmayan öğrencilere yönelik olarak Çeşme Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Çeşme Uzaktan Eğitimi Destekliyor" projesine vatandaşların desteği sürüyor.

Çeşme’de iki ayrı gönüllü grubundan milli eğitime tablet bağışı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, "Çeşme Uzaktan Eğitimi Destekliyor" projesi kapsamında tablet bağışı kampanyası devam ederken, iki ayrı gönüllü grubu 30 tablet daha bağışlayarak kampanyaya katkı verdi.
Çeşme’de, tablet, bilgisayar veya internet erişimi olmayan öğrencilere yönelik olarak Çeşme Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Çeşme Uzaktan Eğitimi Destekliyor" projesine vatandaşların desteği sürüyor. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı’nın Çeşme Kaymakamlığı adına 10 tablet bağışlayarak başlattığı kampanyaya, Çeşme Müftülüğü de 10 tablet bağışlayarak destek vermişti.
Kampanyaya, Güzel İnsanlar Grubu 7 tablet alarak destek verirken, alınan tabletleri grup adına Meryem Karaca İlçe Milli Müdürlüğüne teslim etti. Çeşme Gönüllüleri de, kampanyaya 23 tablet bağışlayarak destek verdi. Bağışlanan tabletleri Çeşme Gönüllüleri adına Zeynep Erdem ve Özen Köseoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’e teslim etti.

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