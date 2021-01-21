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Çeşme’de muhtemel elektrik arızalarına seyyar trafolu tedbir

21.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Çeşme’de muhtemel elektrik arızalarına seyyar trafolu tedbir

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, havaların soğumasıyla elektrik tüketiminin arttığına dikkat çekerek, muhtemel elektrik arızalarına karşın Çeşme’ye seyyar trafo getirileceğini, arıza onarım ekibinin de sayısının arttırıldığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çeşme Kaymakamı Çakıcı, "Çeşmeye seyyar trafo getiriyoruz.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, havaların soğumasıyla elektrik tüketiminin arttığına dikkat çekerek, muhtemel elektrik arızalarına karşın Çeşme’ye seyyar trafo getirileceğini, arıza onarım ekibinin de sayısının arttırıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çeşme Kaymakamı Çakıcı, "Çeşmeye seyyar trafo getiriyoruz. Ayrıca onarım ekip sayımızı da arttırdık. Son günlerde ilçemizde ağırladığımız vatandaşlarımız, kış nüfusumuzun neredeyse iki katını buldu. Hava da soğuyunca elektrik tüketimimiz bazen yaz tüketimini bile geçiyor. Bu da sıkça arızaya yol açıyor" dedi. Alınan tedbiri anlatan Çakıcı, şöyle devam etti: "Yazlıklar genelde ısıtma sistemini sahip değil. Elektrikle ısıtma yapılınca kapasite zaman zaman aşılıyor. Özellikle trafo bağlantıları, panolar ve yer altı kablo arızaları yaşanabiliyor. Görünen o ki, bundan sonra artık kış aylarında da ilçemizde önemli bir nüfus yaşamaya başlayacak. Bu yüzden EPDK kararı doğrultusunda bu yıl Çeşme’nin elektrifikasyon altyapısı için 35 milyon TL’lik yatırım planlandı. Gelecek aydan itibaren ihaleleri yapılmaya başlanacak." dedi.

Çeşme’de muhtemel elektrik arızalarına seyyar trafolu tedbir

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