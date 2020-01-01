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  4. Çeşme’de yeni yıl coşkusu

Çeşme’de yeni yıl coşkusu

İZMİR HABERLERİ  | 01.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi yeni yıla coşku içerisinde girdi.

İzmir’in Çeşme ilçesi yeni yıla coşku içerisinde girdi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı ve Alaçatı’da düzenlenen konserlerle vatandaşlar 2020’yi coşku içerisinde karşıladı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünün aldığı tedbirlerle gece olumsuz bir olay yaşanmadı.
Yeni yılı coşku içinde karşılayan Çeşme’de eğlence tavan yaptı. Çeşme Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle 2020’ye coşku içinde giren vatandaşlar sabahın ilk saatlerine kadar eğlendi. Geceye damga vuran ise havai fişek gösterisi oldu. Çeşme’de yeni yıl nedeniyle oteller dolarken, günübirlik ilçeye gelenler de yeni yılın keyfini doyasıya yaşadı.
Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde Cenk Bosnalı, Balkan müziğinin en güzel örneklerini seslendirirken, Alaçatı’da Ilıgın Temoçin sahne aldı. Tüm yurtta olduğu gibi saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise gökyüzü havai fişek gösterileri ile rengarenk oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar bu görsel şöleni cep telefonları ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kolluk kuvvetleri sabaha kadar görev
Yeni yılın olaysız geçmesi için yoğun çaba sarf eden kolluk kuvvetleri ise denetimlerini sabaha kadar sürdürdü. Çeşme Kaymakamlığı koordinesinde görev yapan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını yeni yılın ilk ışıklarına kadar sürdürdü.

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Akarsu Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
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