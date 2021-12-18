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Çeşme'de yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

18.12.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme'de yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

Çeşme'de yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

İZMİR (AA) - Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını bildirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının hala devam ettiğini ancak yeni yıla Kovid-19 önlemleri çerçevesinde girmek için çalıştıklarını söyledi. İlçe merkezinde ve Alaçatı'da belediyenin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Demir, "İzmir ve diğer bölgelerimizden yılbaşını kutlamaya gelecek tüm tatilcilerimiz için bu hazırlığı tamamlamış olacağız. Otellerimizdeki ve restoranlarımızdaki doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı." dedi.

Demir, geçen sene yeni yıl kutlamalarının yapılmadığını hatırlatarak, o nedenle bu yıl daha heyecanlı bir hazırlık yapıldığını kaydetti.

- "Alaçatı 2022'yi karşılamaya hazır"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok da Alaçatı'nın 2022'yi karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Rezervasyonlarla yüzde 90 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Çelikok, "2019 yılında olduğu gibi bu sene de yüzde 100 doluluk bekliyoruz." diye konuştu.

Çelikok, bu yıl Çeşme Belediyesinin desteğiyle 5 günlük bir şenlik düzenlediklerini, bu şenlik sayesinde esnafın da yüzünün güleceğini dile getirdi.

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