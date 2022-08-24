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Çeşme'ye "gurbetçi" ilgisi turizmcileri memnun etti

24.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir: - "Biz bu yılki doluluğumuzu gurbetçilerimize borçluyuz"

İZMİR (AA) - Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Çeşme'deki otellerin doluluk oranında gurbetçilerin önemli payı olduğunu söyledi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl turizm sezonuna mayıs ayında başladıklarını, salgın sürecinde sıkılmış tatilcilerin bu yıl erken rezervasyona rağbet ettiğini belirtti.

Çeşme'nin turizm hareketliliğinde son 5-6 yıldır gurbetçilerin önemli payının olduğunu aktaran Demir, "Gurbetçilerimiz derken yalnızca Türk vatandaşı gurbetçiler değil, Avrupa'da yaşayan neredeyse tüm gurbetçiler. Fas'tan, Dubai'den, Kuveyt'ten, İran, Irak gibi ülkelerden olup Avrupa'da yaşayanların hepsi ülkemize turist olarak geldiler. Güzel bir gelişme." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'da 6 milyona yakın gurbetçisi olduğunu hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerin gurbetçileriyle Avrupa'da 20 milyonun üzerinde gurbetçi var. Eğer o potansiyeli biz Türkiye'ye çekebilirsek turizmin neredeyse yüzde 50'sini kazanmış oluyoruz. Yani 40 milyon turist hedefimizin yarısını gurbetçilerle elde etmiş oluyoruz. Biz bu yılki doluluğumuzu gurbetçilerimize borçluyuz. Neredeyse tüm otellerimizdeki doluluklar yüzde 70-80'e ulaşıyor. Neredeyse üç günün altında bir kalış yok. Eskiden Çeşme'de hafta sonları doluluk yaşardık. Gurbetçilerimizin kalışlarındaki uzatmayla, uzun süreli kalışlarıyla birlikte hafta içi de dolmaya başladık. Bu doluluklarımız eylüle kadar gidiyor."

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