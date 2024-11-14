Cesur sahneleri istenmedi diziye veda etti! Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez 'Diriliğimi buna borçluyum' diyerek güzellik sırrını verdi

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni “Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Heves karakteri ile tepki çeken Şebnem Dönmez'in bazı sahneleri çekilmiş ancak yayınlanmamıştı.

Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin 'üvey anneyle ilişki' sahneleri izleyenler tarafından istenmeyince iki isimde projeye veda etti.

Güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü isim 'diriliğimi buna borçluyum' diyerek günlük rutinini anlattı.

'GÜZELLİĞİMİ VE DİRLİĞİMİ...'

Dönmez, "Haftada üç, gün pilatese, gidiyorum. Güzelliğimi ve dirliğimi spora bağlıyorum herkese de tavsiye ediyorum. Bazen de bol bol resim yapıyorum. 15 gün içinde yeni bir projeyle ekranlarda olmayı düşünüyorum" diye konuştu.