CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değişikliği

CEV'den yapılan açıklamaya göre; bu yıl grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü formatı yerine 2 ayaktan oluşan turnuva formatına göre oynanacak.

Kulüp ve ulusal federasyon temsilcilerinin katılımıyla yapılan video konferansın ardından, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına ev sahipliği yapacak takımlar belli oldu. Buna göre; D Grubu'nda yer alan temsilcilerimizden Eczacıbaşı VitrA, 8-10 Aralık 2020 tarihlerinde turnuvanın ilk ayağına İstanbul'da ev sahipliği yapacak. Temsilcimiz, turnuvanın ikinci ayak karşılaşmalarını ise 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Rusya'da oynayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet, turnuvanın ilk ayak karşılaşmalarını 8-10 Aralık 2020 tarihlerinde İtalya'da, ikinci ayak karşılaşmalarını ise 26-28 Ocak 2021 tarihlerinde Fransa'da oynayacak. Temsilcilerimizden VakıfBank ise turnuvanın ilk ayak karşılaşmalarını 24-26 Kasım 2020 tarihlerinde Bulgaristan'da, ikinci ayak karşılaşmalarını ise 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.

Erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'ndaki ilk ayak karşılaşmalarını, 8-10 Aralık 2020 tarihlerinde, ikinci ayak karşılaşmalarını da 26-28 Ocak 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.