CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank Galatasaray'ı yendi!

CEV Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray’ı 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Kenneth Aro, Erdal Akıncı

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Berk Dilmenler

Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Setler: 25-18, 25,19, 18-25, 35-37, 18-16

Süre: 156 DakikaKaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Halkbank Voleybol galatasaray
