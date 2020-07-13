Ceviz suyunun bu faydalarını ilk kez göreceksiniz! Kaliteli uyku, güçlü saçlar...

Ceviz suyu evde kolayca hazırlanabilir. Her derde deva niteliğinde olan ceviz suyu, genel vücut sağlığından cilt ve saç sağlığına kadar pek çok alanda etkisini gösterir. Bu yazıda ceviz suyunun faydalarına dair önemli bilgiler bulacaksınız!

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kolesterolü dengeler. Kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü normal seviyelerde tutar.

Kabızlığa iyi gelir. Hazımsızlık, şişkinlik ve gaz sorunlarını ortadan kaldırır.

Kan basıncını azaltır. Hipertansiyon hastalarına, kan basıncını düşürmek için ceviz suyu tüketimi tavsiye edilir.

Kan şekerini dengelediği için diyabet hastalarına iyi gelir.

Kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. Vasküler tıkanıklıkları gidermek, kolesterolü dengelemek gibi durumların bir sonucu olarak, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kansere karşı korur. Yapılan araştırmalara göre ceviz suyu, kanserli hücrelerin çoğalıp gelişmesini önler.

Belleği güçlendirir. Ceviz suyu, beyin gelişimi için gerekli olan bileşenleri yapısında barındırır. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğundan dolayı, beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Bu nedenle, özellikle hamilelerin ve Alzheimer rahatsızlığı olanların ceviz suyu içmeleri önerilir.