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Ceviz suyunun bu faydalarını ilk kez göreceksiniz! Kaliteli uyku, güçlü saçlar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Cevizin besleyici bir yiyecek olduğunu söylemek biraz yetersiz kalır. Sağlıklı yağlar, vitaminler, lifler ve mineraller bakımından zengin olan bu yiyecek, beslenme düzeninizde mutlaka yer almalı. Ceviz suyu da aynı şekilde faydalı olan bir içecek türü. Tamamen doğal olmasından dolayı, birçok insanın vazgeçilmez içeceklerinden biri sayılır. Ceviz suyunun faydalarına hep birlikte göz atalım.

Ceviz suyunun bu faydalarını ilk kez göreceksiniz! Kaliteli uyku, güçlü saçlar...

Ceviz suyu evde kolayca hazırlanabilir. Her derde deva niteliğinde olan ceviz suyu, genel vücut sağlığından cilt ve saç sağlığına kadar pek çok alanda etkisini gösterir. Bu yazıda ceviz suyunun faydalarına dair önemli bilgiler bulacaksınız!

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kolesterolü dengeler. Kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü normal seviyelerde tutar.

Kabızlığa iyi gelir. Hazımsızlık, şişkinlik ve gaz sorunlarını ortadan kaldırır.
Kan basıncını azaltır. Hipertansiyon hastalarına, kan basıncını düşürmek için ceviz suyu tüketimi tavsiye edilir.

Kan şekerini dengelediği için diyabet hastalarına iyi gelir.
Kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. Vasküler tıkanıklıkları gidermek, kolesterolü dengelemek gibi durumların bir sonucu olarak, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kansere karşı korur. Yapılan araştırmalara göre ceviz suyu, kanserli hücrelerin çoğalıp gelişmesini önler.

Belleği güçlendirir. Ceviz suyu, beyin gelişimi için gerekli olan bileşenleri yapısında barındırır. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğundan dolayı, beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Bu nedenle, özellikle hamilelerin ve Alzheimer rahatsızlığı olanların ceviz suyu içmeleri önerilir.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Vitamin ve mineral desteği sağlar. A, B6, B12, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, folat, potasyum, demir ve manganez gibi mineraller içerir. Bu yüzden ceviz suyu, ek bir takviye almanıza gerek kalmadan vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli besin maddelerini sunar.
Karaciğeri korur. Karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekleyen ceviz suyu, hormonların düzenli olarak görevlerini yerine getirmesine yardım eder. Bununla birlikte, karaciğeri zararlı toksinlerden en iyi şekilde temizler.

Sinir sistemine iyi gelir. İçeriğinde bulunan Omega-3 yağ asitleri, sinir sistemini olumlu yönde etkiler. Böylece, stres ve depresyon riskini düşürür, gerginliği yok eder.

Enerji verir. Ceviz suyu içmek, vücuttaki yorgunluğu giderir ve gün boyu enerji sunar.

Kemikleri güçlendirir. Ceviz suyunun faydaları arasında sayılan bir diğer konu ise kemik yoğunluğunu artırmasıdır. Nedeni ise yapısında bulunan alfa-linolenik asittir. Çünkü bu maddeler, kemiklerin iç ve dış kısımlarını kuvvetlendirir. Daha güçlü kemiklere sahip olmak için ceviz suyu tüketebilirsiniz.

CEVİZ SUYUNUN DİĞER FAYDALARI

Saçların nem dengesini sağlar.
Saç dökülmesini önler.
Antioksidan desteği sunar.
Düzenli tüketimde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sedef hastalığı, egzama ve mantar gibi cilt problemlerine iyi gelir.
Derideki kollajen üretimini artırır.
Cildi en iyi şekilde nemlendirir.
Cildin daha genç görünmesini sağlar.

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