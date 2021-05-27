Ceviz tüketimi birçok sağlık sorununun önüne geçebiliyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Üniversite Hastanesi’nden Diyetisyen Öznur Akgöz, “Vücudun savunma sistemini güçlendiren ceviz, kolesterol, kalp damar hastalıkları ve kanser oluşumu riskini azaltırken beyin gelişimini de destekliyor. Sağlıklı atıştırmalık olarak günde bir avuç içi kadar tüketeceğiniz ceviz ile birçok sağlık sorununu bertaraf edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Akgöz yaptığı açıklamada, cevizin faydaları ve sağlıklı yaşam için ne kadar ceviz tüketilmesi hakkında bilgi verdi.

Cevizdeki şifanın kaynağında polifenoller ve E vitamininin oluşturduğu antioksidan özellikler bulunduğunu belirten Öznur Akgöz, “Ceviz, bu özelliği sayesinde vücutta meydana gelen bazı reaksiyonlar sonucunda oluşan ve kanser, damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarına yol açan serbest radikalleri bağlayarak vücuttan uzaklaştırır. Bu sayede de vücudun savunma sistemi destekler.” ifadelerini kullandı.

Akgöz, cevizin E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve biyoaktif bileşenler içerdiğine işaret ederek, "Cevizdeki omega-3 gibi çoklu doymamış yağ asitleri ve tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kan lipid seviyelerini (total kolesterol ve LDL kolesterol) düşürmede yardımcı olduğu ve antiinflamatuar ve antihipertensif yapısı sayesinde kalp-damar hastalıklarını önlemede etkisi olduğu biliniyor. Vücudun savunma sistemini güçlendiren ceviz, kolesterol, kalp damar hastalıkları ve kanser oluşumu riskini azaltırken beyin gelişimini de destekliyor. Sağlıklı atıştırmalık olarak günde bir avuç içi kadar tüketeceğiniz ceviz ile birçok sağlık sorununu bertaraf edebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.