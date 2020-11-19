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Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 19.11.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı.Kırşehir’de, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği oluşturuldu.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı.
Kırşehir’de, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği oluşturuldu. Oluşturulan büro amirliği bünyesindeki ekipler, hayvanlara kasten zarar verilmesi, hayvan kaçakçılığı ve dövüştürülmesi, hayvanların çevreye ve topluma zarar verecek şekilde serbest bırakılması olaylarına müdahale edecek.
Ekipler, hayvanlara kötü davranılması, kasıtlı olarak aç ve susuz bırakılması, zehirlenmesi ya da öldürülmesi, evcil hayvanların çevreye zarar vermesi gibi durumlarda yasal işlem yapacak. Polis ekipleri, şehir merkezinde meydan ve caddelerde vatandaşlara Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği faaliyetleri ile Hayvan Durum İzleme uygulaması hakkında da bilgi verecek.

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