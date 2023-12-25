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Çevre dostu projesiyle 6 bin 233 ağacın kesilmesi önlendi

25.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın hayata geçirdiği sıfır atık projeleriyle toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Çevre dostu projesiyle 6 bin 233 ağacın kesilmesi önlendi

Sıfır atık marketler ile vatandaşlar da geri dönüşüme teşvik edilirken, son 1 yılda toplanan geri dönüştürülebilir atıklar ile 3 milyon ton suyun kirlenmesi ve 6 bin 233 ağacın kesilmesi önlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık projesi, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde de binlerce ağacın kesilmesine, milyonlarca ton suyun kirlenmesinin önüne geçti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle Haliliye Belediyesi’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde hayata geçirdiği sıfır atık projesiyle geri dönüşüm atağı sürüyor.

Temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan sıfır atık marketler ve ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması amaçlanıyor. Vatandaşların sıfır atık projesinde etkin rol alması adına Devteyşti Mahallesi, Şair Nabi Mahallesi ve Ahmet Yesevi Mahallesine kurulan sıfır atık marketler ile evsel atıklar dönüştürülüyor. Geri dönüşüme katkı sunacak atıkların toplandığı sıfır atık marketlerde kayıt oluşturan vatandaşlara ise puan sistemiyle çeşitli temizlik ürünleri hediye ediliyor. Proje kapsamında her gün yüzlerce kilo kağıt, plastik, metal ve atık yağlar toplanarak, atık dönüşüm merkezleri ile geri dönüşüme kazandırılıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği proje ile son 1 yıl içerisinde 367 ton kağıt karton, 83 ton plastik, 33 ton cam, 67 ton metal, 3 bin ton bitkisel atık yap ve 10 bin adet atık pil toplandığı belirtildi. Sıfır atık marketler ve geri dönüşüm materyalleri aracılığıyla toplanan kağıt atıklar ile 6 bin 233 ağacın kesilmesi ve atık yağlarla ise 3 milyon ton suyun kirlenmesinin önüne geçildi.
Öte yandan, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından daha temiz bir çevre için hayata geçirilen sıfır atık marketlerden ise binlerce aile faydalanıyor.

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