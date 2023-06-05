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Çevre Haftası’nda depremden etkilenen vatandaşlar anısına Harşit Çayı’na çelenk bırakıldı

05.06.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında depremden etkilenen vatandaşlar anısına Harşit Çayı’na çelenk bırakıldı.

Çevre Haftası’nda depremden etkilenen vatandaşlar anısına Harşit Çayı’na çelenk bırakıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tüm Türkiye’de ’5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası’ ’Temiz Deniz, Temiz Dünya’ temasıyla kutlanıyor. Bu kapsamda Gümüşhane Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Fatih Parkı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hem Çevre Haftası kapsamında hem de depremden etkilenen vatandaşlar anısına Türkiye’nin en hızlı akan çayı olarak bilinen Harşit Çayı’na çelenk bırakıldı.

Gümüşhane’de 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası kutlamaları kent merkezi ve ilçelerde hafta içerisinde yapılacak etkinliklerle devam edecek.

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Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
02:51
Sabah
04:46
Öğle
12:26
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:42

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Erdem eczanesi
Kelkit
Giriftinoğlu eczanesi
Siran
Öztürk eczanesi
Torul
Kürtün simge eczanesi
Kurtun
Özkan eczanesi
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