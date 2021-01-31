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Çevre hizmetleri birliği toplantısı yapıldı

31.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Çevre hizmetleri birliği toplantısı yapıldı

Iğdır Çevre Hizmetleri Birliğinin 2021 yılının ilk Olağan Meclis Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili H.

Iğdır Çevre Hizmetleri Birliğinin 2021 yılının ilk Olağan Meclis Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim başkanlığında yapıldı.
Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği Meclis Üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda gündem maddeleri olarak; Çevre Hizmetleri Birlik Başkanı seçimi, iki katip üye yedekleri ile seçimi, birinci ve ikinci meclis başkanı yedekleri ile seçimi, birlik encümeni seçimi ve Diyadin Belediyesinin birlikten ayrılması hususları görüşüldü.
Yapılan toplantıda, Iğdır ili Çevre Hizmetleri Birliği tarafından yürütülen katı atık projelerinin de değerlendirmesi yapılarak eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan kararlar alındı. Yapılan toplantıda ayrıca içme suyu arıtma tesisinin işletmeye alınması ile ilgili olarak birlik üyelerine bilgi verildi.

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