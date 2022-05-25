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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fotoğraf yarışması düzenleyecek

25.05.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doğa ve çevre" temalı yarışmaya, 3 Haziran'a kadar her yaştan fotoğraf sevdalıları katılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek, "doğa ve çevre" temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, çevre konusunda toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla "doğa ve çevre" temasıyla yapılacak yarışmaya, 3 Haziran'a kadar her yaştan fotoğraf sevdalıları katılabilecek.

Yarışmaya başvurular, "http://yarisma.ortakevimiz.com" adresinden yapılacak. Dereceye girenlere, fotoğraf makinesi, elektrikli scoter, tablet ve 10 bisiklet ödül olarak verilecek.

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