Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fotoğraf yarışması düzenleyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek, "doğa ve çevre" temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, çevre konusunda toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla "doğa ve çevre" temasıyla yapılacak yarışmaya, 3 Haziran'a kadar her yaştan fotoğraf sevdalıları katılabilecek.
Yarışmaya başvurular, "http://yarisma.ortakevimiz.com" adresinden yapılacak. Dereceye girenlere, fotoğraf makinesi, elektrikli scoter, tablet ve 10 bisiklet ödül olarak verilecek.
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