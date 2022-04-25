YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Mersin'de ormanlık alana dökülen atıklara ilişkin açıklama:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Mersin'de ormanlık alana dökülen atıklara ilişkin açıklama:

25.04.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İncelemede söz konusu alanda, tehlikesiz nitelikte karışık atıkların bulunduğunu tespit ettik" - "Akdeniz Belediye Başkanlığı ile alandaki atıkların ivedilikle temizlenmesi için koordineli bir çalışma başlattık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'in Akdeniz ilçesinde ormanlık alana dökülen atıkların "tehlikesiz nitelikte" olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin'in Akdeniz ilçesinde ormanlık alana atık döküldüğüne ilişkin gelen ihbarlar üzerine, ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İncelemede söz konusu alanda, tehlikesiz nitelikte karışık atıkların bulunduğunu tespit ettik. Akdeniz Belediye Başkanlığı ile alandaki atıkların ivedilikle temizlenmesi için koordineli bir çalışma başlattık. Bununla birlikte söz konusu atıkları dökenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattıTürk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattı
Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardındanYeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardından
Trabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılamaTrabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılama

Ankara Namaz Vakitleri 25 Nisan Pazartesi

İmsak
04:17
Sabah
05:50
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:43
Yatsı
21:10
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğretmenin kıyafeti sınıfta olay yarattı! Uygunsuz bulununca...

Öğretmenin kıyafeti sınıfta olay yarattı! Uygunsuz bulununca...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.