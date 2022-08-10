Çevre ürün beyanı belgesine sahip Kompen'den çevreci ürünler

İSTANBUL (AA) - Bera Holding'in kuruluşu olan Kompen PVC, ISO 14040-44 Kalite Standart politikalarına uygun olarak Çevre Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration - EPD) belgesini aldı.

Bera Holding'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu belge ile Kompen, pvc profil üretiminde karbon ayak izi hesaplamasını kalite standartları çerçevesinde yaptırarak, Avrupa'daki tüketicilerin taleplerine uygun olarak çevreci profil üretimindeki hassasiyetini ortaya koydu.

Avrupa ülkelerine yapılan ihracatı için kritik önem taşıyan EPD, İhracatta tercih edilmenin yanı sıra ürünler için katma değer oluşturuyor ve şirketlerin kendi sektöründe rekabet avantajı elde etmelerini ve bir adım daha öne çıkmalarını sağlıyor.

EPD, bir ürünün çevresel performansını ölçülebilir bir şekilde göstermek için farklı ülkelerde kullanılabilen bir belge olarak ön plana çıkıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, Çevresel Ürün Beyanı'nın tarafsızlığı, şeffaflığı ve güvenilirliği temsil ettiğini belirterek, bir ürünün tüm çevresel etkilerini şeffaf, tarafsız ve anlaşılır bir şekilde detaylandırarak, yaşam döngüsü değerlendirmelerinden bilimsel temelli veriler sağladığını ifade etti.

Komple Kalite anlayışı çerçevesinde ham maddeden satış sonrası hizmete kadar tüm aşamaları titizlikle takip ettiklerini kaydeden Küçükşehir, yeni tasarlanan seriler ile sektörde ön plana çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

