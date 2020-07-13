Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, 15 Temmuz e-konferansına katıldı:

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı göğsünde imanı ile herkesin tek yürek olduğunu ve kendisini yok etmeye çalışanlara gerekli dersi verdiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Varank, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sistemi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Unutmadık, Unutmayacağız" e-konferansına katılarak, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi.

15 Temmuz gecesi büyük bir ihanet yaşandığını anlatan Varank, "Türkiye'nin maalesef karanlık bir darbe geçmişi var. Fakat ilk defa bu denli sistematik, adeta ilmik ilmik işlenmiş, bir ihanet senaryosu ve şebekesiyle karşılaşmış olduk. Her ne kadar havadan ve karadan organize bir şekilde milletimize bombalar yağdırmış olsalar da rezil oldular ve kendi sonlarını kendileri hazırladılar." dedi.

Varank, 15 Temmuz gecesi milletin, darbe girişimini büyük bir cesaretle bastırdığını bütün dünyanın gördüğüne işaret ederek, "Tepemizde uçaklar uçuyorken, üzerimize zırhlı araçlar sürülüyorken, mermiler yağdırılıyorken aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın mesajını da aldı ve meydanlara akın etti. Minarelerden yükselen selalarla, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, çocuğuyla, elinde bayrağı, göğsünde imanıyla 80 milyon bir oldu. Tarihimizde olduğu gibi kendisini yok etmeye çalışanlara gerekli dersleri ve cevabı verdi. O gece herkes tek yürek oldu." ifadesini kullandı.