Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin kendilerine gelen riskli bina başvurusu olmadığını belirterek, "Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır." dedi.

Bakan Kurum, İzmir'deki depremle ilgili enkaz bölgesinde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların çok iyi şekilde devam ettiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olduğu fark etmiyor. Eğer eşyasını alamıyorsa binası yıkılmışsa 30 bin lira hane başına eşya yardımı vereceğiz. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz."