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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

İZMİR HABERLERİ  | 01.11.2020 20:12 | Son Güncelleme

"Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak” - "Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda" - "Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz" - "Rıza Bey ve Doğanlar apartmanına ilişkin bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu” - "(Yıkılan binalar için riskli bina başvurusu yapıldığı iddiaları) Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Herkesten istirham ediyorum, birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bunun siyaseti, davası, polemiği olmaz"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin kendilerine gelen riskli bina başvurusu olmadığını belirterek, "Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır." dedi.

Bakan Kurum, İzmir'deki depremle ilgili enkaz bölgesinde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların çok iyi şekilde devam ettiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olduğu fark etmiyor. Eğer eşyasını alamıyorsa binası yıkılmışsa 30 bin lira hane başına eşya yardımı vereceğiz. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz."

Seferihisar'da dün inceleme yaptıklarını, yaklaşık 200 esnafın su taşkınından zarar gördüğünü kaydeden Kurum, "Burada hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. Hasar tespit çalışmalarına göre 15 milyon lira civarında esnafımızın zararı var. Buna ilişkin Valiliğimiz bugün itibarıyla Aile Bakanlığımızın destekleriyle kısmi ödemelere başlayacaklar." dedi.

- "Riskli bina başvurusu yok"

Öncelikli amaçlarının enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak olduğunu, bu konuda koordineli bir çalışmanın devam ettiğini kaydeden Kurum, bir gazetecinin "Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarıyla ilgili daha önce riskli bina başvurusu yapıldığı" iddialarıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şöyle konuştu:

"Bu deprem acısı hepimizin ortak acısı ve şu an bizim amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaktır. Burada bir, beraber olmak zorundayız, bu süreci beraber yöneteceğiz. Buradaki birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde olursa o çalışmalarımızın hızı, motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Tapusunda riskli bina şerhi yok. Böyle bir tespit yapılıp Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış."

- "Birlik ve beraberliğimizi koruyalım"

Kurum, riskli bina tespiti yapmanın Bakanlık yetkisinde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm diyoruz. Vatandaşımızın rızasıyla dönüşüm diyoruz. İzmir'imizin de bu noktada ihtiyacı olan tüm projelerde olacağız. Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu binalara ilişkin bir başvurunun olmadığını yineleyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Herkesten istirham ediyorum, birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bunun siyaseti, davası, polemiği olmaz. Bu süreci valiliğimiz koordinasyonunda, yardımlarımızla, kurulacak çadırlarımızla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ifade ettim, tek elden yürüteceğiz. Uyum içerisinde yürüteceğiz."

(Bitti)

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