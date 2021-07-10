Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Trabzon'daki halk buluşmasında konuştu:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhalefetin, Türkiye'nin gelişmesine destek olmadığını belirterek, "Bu zihniyet devlet nedir, devlette devamlılık nedir bilmiyor. Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyet seviyesine değil tam aksine ilkelliğe, ileriye değil hep geriye gitmeye ayarlılar." dedi.

Trabzon'daki programları kapsamında halk buluşması etkinliğine katılmak için Tonya ilçesine gelen Kurum, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Horon ekibi tarafından karşılanan Kurum'a, kasket ve yelek hediye edildi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un, AK Parti'yi kuruluşundan bugüne her badirede ayağa kaldıran, bugün de Cumhur İttifakı'nın, hep hakkın ve hakikatin yanında duran bir şehir olduğunu söyledi.

"Açık söylüyorum, bizim dönemimize kadar Trabzon'u böyle görmediler. Trabzon'u bir kuruluş, bir diriliş, bir yükseliş mevzisi olarak görmediler." ifadelerini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"20 yıl öncekiler ne tarihe sahip çıktılar ne görev yaptıkları döneme ne de geleceğe sahip çıktılar. Trabzon'da taş üstüne taş koymadılar. Tarihin eserlerine sahip çıkmadılar. Milletin emanetine sahip çıkmadılar. Bu aziz şehrin büyümesine, kalkınmasına, yatırımlarına, projelerine sırt çevirdiler. İşte 20 yaşımıza girdik. AK Parti olarak bizler, sizler, tüm teşkilatımız, 20 yıldır bu cennet vatana hep birlikte sahip çıkıyoruz. Milletimizin hassasiyetlerine, devletimizin geleceğine ve bekasına biz sahip çıkıyoruz. Biz ülkemiz için Gazi Mustafa Kemal'in başlattığı, Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü muasır medeniyetler seviyesi diyoruz. Birileri ne diyor? 'Şunu bunu satarım, projeleri durdururum, yaptırmam.' diyor, milleti, yatırımcılarımızı tehdit ediyor. Bu zihniyet devlet nedir, devlette devamlılık nedir bilmiyor. Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyet seviyesine değil tam aksine ilkelliğe, ileriye değil hep geriye gitmeye ayarlılar. Adım atın dersiniz, slogan atarlar. Sözü bala karıştırıp söylersiniz, karşılığında hakaret görürsünüz. Bunlar zamanın değiştiğini, dünyanın değiştiğini, Türkiye'nin değiştiğini bir türlü idrak edemediler. Her değişime direndiler. İftira etmekten, kara çalmaktan bıkmadılar, usanmadılar."

Bu zihniyetle mücadele edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi büyütmeye, dünyayla, gönül coğrafyasıyla bütünleştirmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Kurum, bu gerçekleri anlatmak için Türkiye'nin tüm şehirlerini 300'den fazla kez ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, daha sonra Akçaabat ilçesindeki bir düğün salonunda, koruma polisi Bilge Öztürk ile Abdullah Lermioğlu'nun nikah törenine katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve AK Parti Trabzon milletvekilleri yaptı.

Aileleri tebrik eden Kurum, evlilik cüzdanını geline verdi.

Bakan Kurum, programı kapsamında Barma Yaylası ve Vakfıkebir Millet Bahçesi'ni de ziyaret etti.

