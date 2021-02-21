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Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

21.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz haftalarda Manisa’yı etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtınanın geride bıraktığı tüm olumsuzlukları ortadan kaldırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz haftalarda Manisa’yı etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtınanın geride bıraktığı tüm olumsuzlukları ortadan kaldırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda Manisa-İzmir çevre yolunda çalışan ekipler, fırtınanın etkisiyle yıkılan ve devrilen ağaçların yerine 125 adet yeni ağaç dikerken, mevcut ağaçlara bakım ve form verme işlemi yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Manisa-İzmir çevre yolunda çalışan ekipler, fırtına sebebiyle yıkılan ve devrilen ağaçların yerine 125 adet yeni ağaç dikerken, zarar gören diğer ağaçlara da bakım ve form verme işlemleri yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda şehrimizdeki yeşil alanları arttırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Manisa’da etkili olan aşırı yağış ve fırtına sebebiyle çevre yolunda yıkılan ağaçların yerine 125 adet yeni ağaç diktik. Varlığını sürdüren diğer ağaçları da budayıp, form verdik. Şehir içerisinde yaptığımız çalışmaların ardından çevre yolundaki ağaçlandırma çalışmalarını da tamamladık. Manisa’mız için önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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