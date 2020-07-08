YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Çevre yolunu siyah dumana boğdu

Çevre yolunu siyah dumana boğdu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.07.2020 13:04 | Son Güncelleme

Eskişehir’de seyir halinde olan bir aracın egzozundan çıkan siyah duman, hem çevre kirliliği ve hem de sürücüler açısından tehlike oluşturdu.Öğle saatlerinde Eskişehir-Bursa yolu üzerinde seyreden kamyonun egzozundan siyah duman çıkmaya başladı.

Eskişehir’de seyir halinde olan bir aracın egzozundan çıkan siyah duman, hem çevre kirliliği ve hem de sürücüler açısından tehlike oluşturdu.
Öğle saatlerinde Eskişehir-Bursa yolu üzerinde seyreden kamyonun egzozundan siyah duman çıkmaya başladı. Kamyonu sollamak isteyen araçların görme mesafesi düşüren siyah duman, kaza riskine yol açtı. İnsan sağlığı açısından da büyük zararı olan egzoz dumanın genelde yakıt sistemindeki problemlerden ve kullanılan yakıtın kalitesiz olmasından kaynaklandığı öğrenilirken, kamyon sürücüsünün duruma aldırış etmeden yoluna devam etmesi adeta pes dedirtti. Seyir halindeki diğer sürücüler ise trafiği tehlikeye düşüren bu tarz durumlar hakkında kontrollerin daha sık yapılması gerektiğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:31
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Aşık Eczanesi
Odunpazari
Şafak Eczanesi
Tepebasi
Yafaylar Eczanesi
Odunpazari
Kabasakal Eczanesi
Tepebasi
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Osmangazi Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi

Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.