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"Çevreci Kış Turizmi" için Erzurum'da kayak yaptılar

ERZURUM HABERLERİ  | 02.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

"Çevreci Kış Turizmi" için Erzurum'da kayak yaptılar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Bulgaristan'ın Bansko şehri arasında hayata geçirilen "Çevreci Kış Turizmi" projesi kapsamında Bansko Kayak Müsabakaları yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezinde yapılan yarışlarda, Erzurum ve Bulgaristan'dan gelen 55 sporcu, etapları en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında hayata geçirilen proje kapsamında sporcuların mücadele ettiğini söyledi.

Kış turizmini geliştirmek için bu tür organizasyonları yaptıklarını belirten Alaftargil, şöyle konuştu:

"İki kardeş ülke arasında ortak yarışma düzenliyoruz. Uluslararası yarışma tecrübeleri kazanması açısından sporcularımız yarıştı. Yarışlara Bulgaristan'dan ve Erzurum'un çeşitli kulüplerinden çok sayıda sporcu katıldı. Bu yarışlar Erzurum'dan sonra 20 Mart'ta Bulgaristan'ın Bansko şehrinde yapılacak. Onlar buraya mutlu geldiler. İnşallah biz de mutlu gidip geleceğiz."

Erzurum Kayak Kulübü Başkan Yardımcısı Emre Çarıkçıoğlu da projenin amacının iki ülke sporcularının bir arada spor yapmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Bansko Bulgaristan Erzurum Kayak Palandöken yarış

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