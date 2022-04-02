Çevrimiçi toplantı talihsizliği! Sevgilisinin toplantısına çıplak girince görenler inanamadı

Kaliforniya’da yaşayan Jason Bowers, sevgilisi Damian Mlotkowski’nin haftalık iş görüşmesi için Zoom’da kamera açtığını fark etmeden duştan çıktı. 12 iş arkadaşıyla beraber toplantı yaptığı sırada 35 yaşındaki Damian ekranın sol köşesinde beliriyor ve yatak odasına doğru yürüdüğü sırada telefonuna mesaj yazdığı görülüyor.

Başını kaldırdığında ise Jason, Damian’ın bir görüntülü görüşmeden olduğunu fark ederek saklanmak için bir anda kendisini yere attı. Sevgilisinin kadraja girdiğini gören Damian ise onu kapatmak için ekranın sol tarafına doğru hareket etti.

İŞ ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Sevgilisinin çıplak bir şekilde arka planda yürüdüğünü fark eden iş arkadaşları ise kendilerini tutamayarak gülmeye başladı. Jason, “Bir toplantıda olduğundan haberim yoktu. Mesajıma o kadar odaklandım ki kafamı kaldırıp bakmadım bile. Damian saate bakıyordu bu yüzden benim geldiğimi fark etmedi. Görünmemek için kendimi bir anda yere attım. Yerde kendi kendime gülmeye başladım. Çünkü ne gördükleri hakkında hiçbir fikrim yoktu” dedi.



