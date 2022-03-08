Canlı yayında bir anda göğsü açıldı! Stüdyodakiler ne yapacağını şaşırdı

Şarkıcı Camila Cabello, Ed Sheeran ile yaptığı son müzikal işbirliği hakkında bilgi vermek için BBC’de yayınlanan The One Show’a çıktı. Programa görüntülü bağlanarak katılan Cabello’un yaşadığı talihsizlik sosyal medyanın gündemine yerleşti. Cabello, Alan Carr, Alex Jones ve Jermaine Jenas'a dans hareketlerini göstermeye çalışıyordu ki bir anda bluzu düştü ve göğsü açıldı. Genç kadın hemen üzerini düzeltirken, stüdyodaki sunucu ve diğer konuklar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“UMARIM GÖRMEMİŞSİNİZDİR”

Canlı yayında yaşadığı talihsizliği büyük bir soğukkanlılıkla atlatan ve durumu idare etmeyi başaran Cabello, izleyicilere ve stüdyodakilere esprili bir şekilde seslendi. Cabello, “Profesyonelliğimi koruduğuma inanıyorum. Umarım az önce olanları görmemişsinizdir" ifadelerini kullandı.



