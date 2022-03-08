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Canlı yayında bir anda göğsü açıldı! Stüdyodakiler ne yapacağını şaşırdı

08.03.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan The One Show isimli bir televizyon programı ilginç anlara sahne oldu. Şarkıcı Camila Cabello canlı yayında dans figürlerini sergilediği sırada bir anda göğsü açıldı. Bu sırada durumu toplamaya çalışan sunucu ve stüdyodaki konuklar ne yapacağını bilemedi.

Şarkıcı Camila Cabello, Ed Sheeran ile yaptığı son müzikal işbirliği hakkında bilgi vermek için BBC’de yayınlanan The One Show’a çıktı. Programa görüntülü bağlanarak katılan Cabello’un yaşadığı talihsizlik sosyal medyanın gündemine yerleşti. Cabello, Alan Carr, Alex Jones ve Jermaine Jenas'a dans hareketlerini göstermeye çalışıyordu ki bir anda bluzu düştü ve göğsü açıldı. Genç kadın hemen üzerini düzeltirken, stüdyodaki sunucu ve diğer konuklar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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“UMARIM GÖRMEMİŞSİNİZDİR”

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Canlı yayında yaşadığı talihsizliği büyük bir soğukkanlılıkla atlatan ve durumu idare etmeyi başaran Cabello, izleyicilere ve stüdyodakilere esprili bir şekilde seslendi. Cabello, “Profesyonelliğimi koruduğuma inanıyorum. Umarım az önce olanları görmemişsinizdir" ifadelerini kullandı.

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İngiltere
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