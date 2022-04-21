Ceyda Düvenci'den psikolog açıklaması! "Hepimiz yaralı bir neslin yetiştirdiği yaralı çocuklarız"

Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu hafta Oyuncu Ceyda Düvenci konuk oldu.

"BABAM DA OYUNCU"

Babasının da oyuncu olduğunu belirten Ceyda Düvenci, ekran serüvenini şöyle anlattı:

"Babam Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisiydi ama sonra aile mesleğine döndü. Dedemlerin Bursa'da benzin istasyonu ve un fabrikası vardı. Babam da çok isteyerek olmasa da mecburen ticaret yapmaya başladı ancak işleri yolunda gitmedi. Ardından İstanbul'a geldik. Koşuyolu'nda oturuyorduk. Babam Feriköy'deki Dormen Tiyatrosu'na beni başlattı. Sonrasında Kandemir Konduk'un 'Palavra Aşklar' dizisinin seçmelerine katılıp, seçildim. İlerleyen dönemde de İktisat Fakültesi'ni bitirip oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptım."

"EVİNE FAZLA BAĞLI BİRİYİM"

Çocuğu Okan Ali doğduktan sonra ekranlardan uzaklaşan Düvenci, "Galiba fazla evine bağlı biriyim. Oğlum da doğduktan sonra hep evde olmak istedim. Çocuk gelişimi ve psikolojiye olan aşkım ile dedim ki; Ben gerçekten olmak istediğim projelerde yer alacağım. Gelir kaynağımın şeklini ve yönünü değiştireceğim. Yapmak istediklerimi yapmak için kendime alan açacağım. Çünkü bu hayat bir defa yaşanıyor." diye sözlerini sürdürdü.

"BİR YIL BODRUM'DA YAŞADIK"

Eşi Bülent Şakrak'ın dizisi için bir yıl Bodrum'da yaşadıklarını belirten Düvenci, "Aslında yerleşmeyi istedik, hala da aklımın bir köşesinde... Ama Bülent'in bir kariyeri var. Git-gel yapması da zor. Bülent mesela şu an sette, gece 2'de eve dönecek." ifadelerini kullandı.

"BAZI İNSANLAR BİZİ SÜREKLİ MUTLU ZANNEDİYOR"

Kızı Melisa doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olan ünlü oyuncu, Altaylı'nın "Sosyal sorumluluk meselesi içerisinde görüyorum sizi." yorumu üzerine şöyle konuştu:

"Sosyal medyayı uzun zamandır kullanan bir insanım. Hayatın inişli-çıkışlı her anını paylaşmayı seviyorum. Bazı insanlar bizi çok zengin, çok sorunsuz, sürekli mutluyuz zannediyorlar. Ben bundan rahatsızım. Ben ilk günden beri paylaşmayı seviyorum. Kızımla geçirdiğimiz süreçleri, hastalığıyla ilgili keşfettiğimiz şeyleri paylaştım. Öğrendiğim şeyleri insanlara duyurmak istedim. Bu yüzden Instagram'da 'Bana iyi gelen, sana da iyi gelsin' diye canlı yayın yapıyorum her hafta. Sonra şunu keşfettim; Serebral Palsi teşhisi olan bireyler ya da teşhisli çocuğu olan aileler çok sırlar. Kapalı kapılar ardındalar, çocuklarının elini tutup sokağa çıkmıyorlar. Çok şaşırdılar Melisa hayata bu kadar karışmama. Ben de buna şaşırmalarına şaşırdım. Böylelikle bir yol başladı."

"HEPİMİZ YARALI NESİLLERİN YETİŞTİRDİĞİ ÇOCUKLARIZ"

27 yaşından beri psikoloğa gittiğini söyleyen Düvenci, "Çok kıymetini gördüm. Bazı arkadaşlarım ise 'Ne faydası olacak bana' diyor. Psikolojide çok kadim bilgi var. Buna kayıtsız kalıp o hayatı mutsuz idame ettirme meselesi haksızlık ve cehalet gibi geliyor. Hepimiz yaralı bir neslin yetiştirdiği yaralı çocuklarız. Çocuklara bırakacağımız en güzel miras, o yaraları temizlemek. Bu da insanın kendi içine yapacağı yolculuktur." ifadelerini kullandı.

